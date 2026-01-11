Большинство процедур перевели в онлайн, чтобы уменьшить нагрузку на ТЦК и сделать мобилизацию быстрее и прозрачнее. Об этом рассказали в Минобороны в комментарии "РБК-Украина", передает 24 Канал.

Что изменилось в мобилизации в 2026 году?

Основные изменения в процессе мобилизации, что остаются актуальными в 2026 году, охватывают:

получение отсрочки от мобилизации онлайн . Большинство отсрочек оформляются и продлеваются автоматически через Резерв+. ТЦК больше не принимает бумажные заявления. Для тех, кто не пользуется смартфоном, можно подать документы в ЦНАП.

Резерв ID вместо бумажных справок. Отныне основным документом военнообязанного является Резерв ID в приложении. Для тех, кто хочет, доступна печатная версия через приложение, портал Дія или ЦНАП. Кроме того, Резерв ID теперь содержит фото владельца. Фото в документе в Резерв+ упрощает и ускоряет проверку. Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фото.

оплата штрафов онлайн. Через Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета с 50% скидкой в течение трех дней после рассмотрения заявления. Оплата закрывает нарушение, но не освобождает от обязанностей воинского учета.

электронные направления на ВВК и электронные очереди. Направление на медкомиссию и результаты теперь автоматически поступают в приложение, подписанные электронной подписью. Электронная очередь обеспечивает простую, прозрачную и быструю запись на прием в ТЦК и СП без длительного ожидания.

Благодаря этим изменениям мобилизационные процессы стали быстрее, удобнее и безопаснее для граждан.

Напомним, что на днях в сети распространилась информация, что, якобы, ТЦК больше не будут стоять на блокпостах и не будут останавливать людей на улицах. Мол, этот процесс теперь автоматизирован. Камеры будут считывать номера автомобилей. Если владелец фигурирует в базе "Оберег", то об этом будет поступать сигнал в ближайший патруль. В Минобороны опровергли сообщения в сети.

К слову, с 1 января 2026 года в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных работников. Бронировать можно только тех, кто имеет зарплату не менее 21 617 гривен в месяц.