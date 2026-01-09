О новых правилах технологической мобилизации информирует 24 Канал.

Смотрите также В приложении Резерв+ появились новые оповещения: о чем будут информировать пользователей

Как изменится мобилизация в 2026 году?

Из-за системных конфликтов между военными ТЦК и обществом государство меняет формат мобилизационных мероприятий.

Мобилизация в 2026 году претерпит системные изменения и перейдет от ручного контроля к цифровой модели. Военные ТЦК больше не будут останавливать авто на улице, а вся система учета будет работать по четким правилам с автоматическими проверками.

Государство объясняет такие изменения стремлением снять с военных обязанности полицейских и восстановить доверие к ВСУ. Также целью цифровизации является устранение хаотичных проверок. Отныне полномочия по проверке военно-учетных документов переходят к Нацполиции, Нацгвардии и СБУ.

Контроль за военнообязанными станет более технологичным. Камеры автоматически будут считывать номера авто, и если владелец есть в базе "Оберег", сигнал мгновенно будет поступать ближайшему патрулю. Если же данные в Резерв+ не обновлены или человек нарушил правила, полиция может применить санкции – штрафы, ограничения управления авто или задержать человека и доставить его в сервисный центр для проверки.

В Резерв+ появились новые функции: что известно?