Применение Резерв+ запустили в мае 2024 года, к концу 2025-го он насчитывает 6 миллионов пользователей. Это самая массовая система Минобороны за 30 лет. Армия+, боевая система Delta, "Армия дронов" – это лишь часть работы по цифровизации, которую провели в Минобороны. Впереди еще много планов, некоторые из них – осталось только запустить.

Эксзамминистра обороны Украины, глава Программы цифровизации ВККС Екатерина Черногоренко в интервью 24 Каналу рассказала, как запускали Резерв+, какие функции для военных появятся в будущем и можно ли заменить ТЦК повестками на почту. Больше деталей – читайте дальше в материале.

Какие цифровые продукты для военных реализовало Минобороны?

Ваше имя прежде всего ассоциируется с Армией+, Резерв+, "Армией дронов". Часть военных, которые знали вас лично и вашу работу, были расстроены, когда вы ушли с должности заместителя министра обороны. Почему вы приняли это решение?

Для меня не важны должности. Считаю, что основное, что должны делать, – это правильные, человечные изменения для нашего государства, для наших граждан и прежде всего – для наших военных. Поэтому я никогда не привязываюсь к должностям, я хочу делать изменения там, где есть решающий результат, где есть важные влияния и где вызовы соответствуют реальности, которая сейчас существует в государстве.

На самом деле мы совершили тектонические смещения в системе. Мы оцифровали весь путь от военнообязанного к военнослужащему и после его выхода из Сил обороны, когда военнослужащий становится резервистом. Также сопровождали цифровыми платформами, экосистемами – Резерв+, Армия+.

Это был огромный вызов, и считаю, что масштаб личности измеряется сложностью проблем, с которыми она работает, с которыми работает наемный менеджер, каков в том числе и заместитель министра обороны. На этот вызов мы очень успешно среагировали, сделали тектонические, фундаментальные перемены.

Этот вызов сейчас для меня не является столь масштабным, которым он казался в 2023 году, 2024 и 2025 годах. Есть классная, сильная команда, которая продолжает то, чему мы положили начало, продолжает наполнять экосистему Резерв+, Армия+.

То есть без вас работа, которой вы положили начало, все равно продолжается?

Да, и это подтверждает логичность и живучесть системы, а также то, что мы очень правильно выбрали форму, каким образом оцифровать те или иные процессы, изменить их и т.д. Сейчас команда продолжает эти начатые изменения и наполняет экосистему. Резерв+ – 6 миллионов пользователей, это самая массовая система Министерства обороны за 30 лет. Никогда в Министерстве обороны не было такой массовой платформы.

Несколько недель назад военный учетный документ стал электронным. Сейчас это совершенно важное изменение, к которому мы шли и многое сделали для этого. В 2024 году был сделан электронный военный учетный документ.

Армия+ – миллион пользователей, военнослужащих, привлечена Национальная гвардия Украины. Так и должно быть. Вооруженные Силы и Министерство обороны должны стать магнитом и привлекать других, делать современные цифровые продукты, что станут сердцем этих цифровых изменений.

Delta – боевая система, на которой работают все Силы обороны – от сложных дальнобойных военных миссий до держания линии боевого столкновения, для работы в секторе. Это система, в которой сейчас 200 тысяч пользователей, а было несколько десятков. Произведена колоссальная работа, и сейчас у нас есть эти современные цифровые платформы.

Вы оперируете точными цифрами, хотя уже полгода не являетесь заместителем министра обороны. Почему вы отслеживаете, что там происходит, и почему для вас важно, чтобы это и дальше работало? Даете ли советы бывшим коллегам?

Когда обращаются, то советую. Также я слежу за публичными новостями, анонсами Министерства обороны. Это платформы, в которые я вложила два года своей жизни. Там была блестящая команда, поэтому это для меня как детище или проект. В целом работа в Министерстве обороны – это наверняка одна из самых значительных страниц в моей жизни. Это был важный вызов, который я приняла с честью.

Мы сделали колоссальную работу, и потому я слежу, что там происходит, потому что я – гражданка этого государства, я также под защитой военнослужащих Сил обороны. Мне важно, чтобы эти продукты развивались. Я очень радуюсь, что команда министра обороны Дениса Шмыгаля продолжает эту работу и цифровые экосистемы продолжают развиваться.

Вы работали над трансформацией, цифровизацией Министерства обороны и когда Главнокомандующим ВСУ был Валерий Залужный, и во времена Александра Сырского. Кто из них больше поддерживал ваши идеи по инновациям?

На самом деле задача Главнокомандующего – управлять военными операциями, быть открытыми для перемен. А задача заместителя министра обороны по цифровизации, военных инноваций – создать долговременные военные, государственные программы, в которых эти инновации рождаются.

"Армию дронов" мы начали еще во время работы Валерия Залужного, развивая ее уже при Главнокомандующем Александре Сырском. "Армия дронов" – это то, к чему мы очень сильно стремились – чтобы дроны стали обыденностью, основным оружием этой войны. Так и вышло. Это развивается и достаточно быстро в течение 4 лет. У нас появилась "Линия дронов", командование сил беспилотных систем. Эти экосистемы развиваются.

Если говорить о том, что инновационный цикл должен быть еще быстрее, что должны еще оперативнее реагировать на запросы военнослужащих, то здесь очень классно работает система DOT-Chain Defence. Это цифровая платформа, где командир непосредственно заказывает дроны, а поставщик через свой кабинет эти дроны поставляет в нужное время, именно под ту операцию, которую планирует командир.

Об этой системе я мечтала еще в Армии дронов, потому что много общалась с военными, много читала умных книг на тему kill chain (цепочка поражения цели, – 24 Канал), как логистика становится частью рисунка боеоперационной планировки.

В 2022 году я задумала систему DOT-Chain Defence, в 2025-м мы ее реализовали, разработали постановление об эксперименте, создали систему. Сейчас это уже 200 воинских частей и фактически 200 командиров, которые могут в несколько кликов заказать дроны, а поставщики в срок эти дроны поставят на фронт.

У нас нет больше складов, которые являются "кладбищами" наших изделий, дронов. Есть очень быстрый инновационный цикл, когда командиры могут заказать эту комплектацию, те частоты, ту сборку дрона или другого средства, который им нужен. Это и есть цикл инновации, который должен независимо от личности и фамилий институционально работать. Мы эти системы заложили, и сейчас команды их развивают.

Сегодня результаты вашей работы видят все. А когда вы только начали работать над "Армией дронов", пришли из гражданской жизни в Минобороны, не имея военного бэкграунда, как относились к вашим идеям? Испытывали ли сопротивление со стороны военных?

У меня был очень серьезный бекграунд по цифровизации. Работала в команде Минцифры с самого начала ее основания в 2019 году. За плечами моими и команды были огромные продукты – "е.Малятко", электронный больничный и COVID-сертификат, реализация которого являлась одной из первых в Европейском союзе и вообще в мире.

Я была очень предана делу, понимала, как работает цифровизация, и в эту сферу я и дальше вошла в Министерство обороны и затем развивалась.

Однако параллельно, начиная с первых минут полномасштабного вторжения, команда Минцифры включилась, и мы очень много работали с военными. Это была работа по обеспечению Starlink, коммуникационное оборудование. Вся страна, все общество объединилось вокруг военных, и мы все работали ради них. Так появилось много экспертиз именно по цифровизации этих операций.

В мае 2022 года, когда мы начали проект "Армия дронов", я начала работать как его руководительница. Около полутора лет мы очень плотно взаимодействовали с военными над инновациями., исследованиями, над тем, чтобы инновации очень быстро возникали, чтобы из десяти поставщиков и разработчиков дронов сделать отрасль из 300 – 400 разработчиков, чтобы упростить законодательство.

Вопрос о том, что Минцифры – это более продвинутое учреждение, а Минобороны – более консервативная. Или все ваши идеи воспринимали там положительно?

У меня есть такая фраза: "Неважно, сколько раз ты услышишь "нет", важно, что ты веришь в ту миссию, которую делаешь, понимаешь, как ее сделать, и вся команда нацелена на то, чтобы разработать эти важные изменения". Потому что лидер без команды – не лидер, но и команда без лидера не функциональна. Это взаимная работа.

Конечно, были и скептические отношения, была критика, и это нормально, когда ты начинаешь новый продукт. Важная часть твоей профессии – это адвокация перемен. Объяснить, влюбить, рассказать, как это будет, нарисовать в воображении людей, как будет работать будущая система

Потому что мы привыкли в гражданской жизни к очень классным продуктам. Можем опрокинуть друг другу деньги просто потряхнув по телефону, заказать любой товар и через три дня его гарантированно получить. В армии десятилетиями не было таких подходов, не было правильной цифровизации и человекоцентрической системы вокруг военнослужащего.

Ты приходишь с этой идеей, мол, коллеги, посмотрите, мы приносим лучшие практики от мировых корпораций по гражданской жизни, с цифровизацией, объединяем системы, делаем их интероперабельными. Это здравая логика и здравый смысл, а еще – невероятная поддержка военных нашей команды.

На самом деле мы подвергались публичной критике, но и имели большую поддержку. Пользуясь возможностью, спасибо большое за это, потому что сложно делать изменения, когда не чувствуешь за плечами людей, которые тебя поддерживают и ждут эти услуги. Поэтому со скепсисом можно работать, его можно преодолевать, если ты очень профессионально, быстро, сбалансированно можешь производить эти изменения.

Также для того, чтобы произвести изменения, должна быть огромная работа заместителя министра обороны с парламентом по защите законопроектов, очень сложная, ювелирная, профессиональная работа в профильных комитетах для того, чтобы все стейкхолдеры, все участники объединились вокруг этих перемен.

Конечно мы имели поддержку военно-политического руководства страны для того, чтобы двигаться вперед. Но от того, насколько быстро и технократически будет двигаться замминистра, министр, вся команда, зависит также качество этих изменений и скорость.

Имея такой темп работы, у вас вообще были отпуска, выходные?

Отпусков не было, выходные были очень редко, почти не было. Я работала фактически по 14 – 16 часов в день. Команде мы давали возможность немного отдохнуть, потому что это марафон, который невозможно выдержать, работая в таком темпе также и в субботу и воскресенье.

Наш темп перемен был очень амбициозен. Мы в 2024 году произвели два больших продукта – Резерв+ и Армия+. Delta была уже разработана, но она выросла до сотни тысяч пользователей. Легализация Delta, DOT-Chain Defence – это все амбициозные вызовы, которые невозможно сделать в штатном режиме.

Возможно, сейчас коллеги могут делать это спокойнее, но прорывы, революционные продукты, экосистемные продукты создаются именно так. Потому что до этого не существовало Армии+, не существовало подходов создания электронного рапорта в несколько кликов, системы поддержки военнослужащих, не существовало подхода к военному удостоверению.

Сейчас вышел новый релиз Министерства обороны о добавлении фотографий военного удостоверения – это очень классно, поддерживаю коллег. И в Резерв+ многие военнообязанные писали мне: "Екатерина, нам подтянулась фотография, это уже является документом военнообязанного". Спасибо за то, что мы в 2024 году сделали это удостоверение, когда еще вообще эта идея не была сформулирована, защищена и реализована.

Резерв+ и Армия+: что это такое и как работает?

Когда вы стали заместителем министра обороны, как решали, какой проект нужно запускать первым? Оперировали ли данными от военных, принимали во внимание их жалобы? Возможно, понимали, что система именно здесь прежде всего нуждается в изменениях?

В нормальных, здоровых цифровых платформах начинаешь с проблемы, которую решаешь. Анализируешь проблемы, идешь к пользователю, говоришь с ним, проводишь глубинные интервью. Мы ведь перед этим, как запустить эти продукты, сделали много глубинных интервью с разными участниками этого процесса – общались лично и онлайн. Это были опросы, результаты которых остались в архивах нашей страны.

У нас была стратегическая идея оцифровать весь путь человека к армии, вообще сферы обороны. Он выглядел так. Я, военнообязанный или военнообязанная, например, изъявляю желание стать частью Сил обороны, оглашаюсь, становлюсь добровольцем, становлюсь военнослужащим или военнослужащей. Дальше я выхожу из армии – по разным причинам – и становлюсь резервистом.

Это цикл, который должен быть оцифрован в отношении массовых публичных сервисов. Это была основная задача.

Относительно Резерв+ было важно, чтобы военнообязанный контролировал, какие данные в реестр вносит работник ТЦК. Например, оператор ТЦК мог совершить ошибку, подать в розыск, а человек даже не подозревал, какие действия происходят по отношению к нему в очень важном реестре.

В общем, лучшая практика любого цифрового государства – это контроль гражданина над своими данными. Поэтому Резерв+ совершил революционный прорыв – он дал гражданину контроль над ТЦК. Дальше мы развивали это как электронную экосистему. Добавили возможность рекрутироваться в армию – электронный рекрутинг. Кстати, там сейчас 170 тысяч отзывов на вакансии. Это самая большая база вакансий вообще на любых ресурсах.

Мы дали возможность сделать отсрочку, и это тоже один из самых больших результатов, которыми я горжусь. Запустили сразу три отсрочки: для многодетных родителей, для студентов-аспирантов и для людей с инвалидностью, что инклюзивно. Благодаря этому, мы не заставляли людей с инвалидностью ждать в очередях две недели под ТЦК.

Кроме того, я спроектировала реформу военно-врачебной комиссии. Это моя идея и мечта, чтобы можно было пройти медицинскую часть осмотра в любом учреждении здравоохранения. Это действительно очень важно, и я бы очень хотела, чтобы министр, правительство, премьер-министр поддержал эту реформу.

Но это еще не работает до конца?

Частично мы начали это с направлений в Резерв+. Благодаря этому, создали экосистему для военнообязанного, мы сделали возможность заказать себе электронное направление. Это электронное направление генерировало военное обязательство и с ним можно было идти на традиционную военно-врачебную комиссию.

Однако ее нужно реформировать. Концептуальное описание есть, оно осталось. Думаю, коллеги эту историю продолжат, она будет успешной и реформа ВЛК закончится именно таким форматом: человек проходит медицинское освидетельствование, далее электронные данные направляются в административную часть условной военной комиссии и там выносят свой вердикт – да или нет.

Важно продолжить эту философию, ведь военнослужащий, который ранен или которому нужно прийти в ВЛК, не должен идти по бумажному направлению. Он должен заказать себе это направление в Армии+. Это его электронный интерфейс. Я верю и думаю, что коллеги реализуют эту возможность, ибо эту услугу нужно сделать из уважения к тому, что делают наши военные.

В общем если говорить о том, что бы я хотела реализовать в ближайший условный год или полгода – это принцип "деньги ходят за военными", которые должны запустить Министерство обороны и Генеральный штаб. По аналогии с общенациональным принципом "деньги ходят за пациентом".

Это уже спроектировано, реализовано – нужно только запустить. Речь идет о всех необходимых выплатах – единовременная денежная помощь, награда за уничтоженную технику и т.п. – должны приходить военнослужащему в несколько кликов в Армии+. Деньги ходят за военным через приложение, через начисления на карту, которая подтягивается в Армии+. Это обязательно, первоочередная задача.

Вы верите, что без вас реализуют эти идеи?

Я верю, что команда, которая осталась в Министерстве обороны – одна из сильнейших и очень мотивированных цифровых команд – сделает все, чтобы реализовать. В нашей команде было много военнослужащих, добровольцев – людей, работавших с мыслью о товарищах, что сейчас находятся на линии боевого столкновения. Я уверена и верю, что принцип "деньги ходят за военным" будет реализован в ближайшее время.

Что делать если вас объявили в розыск в Резерв+?

Относительно Резерв+ также звучала критика. Мол, QR-код – это неофициальный документ, и некоторые представители ТЦК могли его игнорировать. Тогда нужно было ехать в ТЦК, чтобы проверить данные. Также ученый и доброволец Антон Синенко писал в мае 2025 года., что даже имея отсрочку, он получил штраф. Кроме того, были истории, когда человек находился в плену, а ее параллельно разыскивали, открыв уголовное производство. Удалось ли устранить эти ошибки и как вы работали над ними?

Во-первых, по поводу QR-кода и электронного документа. Еще в 2024 году, когда мы реализовали электронный военный учетный документ, то приняли нормативно правовые акты. Речь идет о постановлении Кабинета министров, которая приравняла бумажное удостоверение к электронному документу.

Нужно отдать должное коллегам из ТЦК и пограничной службы, потому что пограничники – это достаточно распространенная точка контакта военнообязанных с государством по предъявлению своего электронного военно-учетного документа. Как только мы разработали этот документ, в течение 3 – 4 месяца абсолютно все ТЦК и пункты ГНСУ уже принимали Резерв+. Я даже собственно проверяла это, когда пересекала границу.

Мы всегда говорили нашим гражданам: если у вас возникают проблемы с блокпостами, с ТЦК, вас останавливают или еще что-то происходит, пожалуйста, напишите нам, мы проведем через Генеральный штаб, потому что ТЦК – это вертикаль Генерального штаба, и мы все это изменим.

К теме Бумажных военных билетов не будет: что грозит тем, кто не сможет предоставить Резерв+

Во-вторых, относительно так называемых незаконных розысков и кейс Антона. Это те ситуации, когда иногда ошибочно или сознательно операторы ТЦК начисляют или формируют розыск в реестре военнообязанных по отношению к конкретным людям. Иногда это имеет юридические основания – была повестка, неявка и, конечно, как следствие – розыск. А иногда это ошибка, например, оператор ТЦК перепутал фамилии или что-то не так сделал.

Здесь происходит важная история. Розыск автоматически отображается в твоем Резерве+. Это зеркало данных, с которыми работает в реестре оператор ТЦК. То есть ты видишь розыск, понимаешь, что розыск незаконен и можешь направить жалобу через Резерв+. Так можно сказать в дистанционном режиме ТЦК, что мои права нарушили, розыск незаконен и предъявить основания для этого. Обычно выносится приказ по ТЦК и розыск аннулируется.

Если же человек понимает, что розыск легальный, что он действительно что-то нарушил, а именно административные нормы, то мы сделали возможность оплатить штраф онлайн. Несколько месяцев мы с Верховной Радой принимали изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы сделать возможность оплатить штраф, не идя в ТЦК.

Это второй кейс государству. Есть ПДД, нарушение ПДД, и для всех это уже обычная история. Штраф можно заплатить онлайн, не носить никуда квитанции. И сфера обороны – это второй кейс, повторивший такую классную практику – сделала возможность платить штраф онлайн.

Поэтому резюмируя ответ на эти вопросы, отмечу, что иногда система может ошибаться. С системой работают операторы, они под большой нагрузкой, происходит мобилизация и т.д. Однако отображение в Резерв+ условно этой ошибки или не ошибки, а справедливого нарушения, является точкой контроля для гражданина над этим. Это огромное достижение Резерв+, ведь вы можете через это контролировать государство и что оно делает с вашими данными.

Кто эти операторы ТЦК? Они работают прямо там? Это военнослужащие ТЦК?

Это обычно военнослужащие – люди, работающие в ТЦК как наемные работники. Они имеют исключительно монопольное право работать с реестром, вносить или удалять данные, ставить какие-то статусы, изменять их. То есть исключительно монопольное право работать с реестром только у ТЦК, и это условие всей этой сферы.

Поэтому было очень важно сделать условную ниточку, электронное соединение между оператором ТЦК, который вносит данные в мою карту, и между человеком – что у него отображается в реальном времени на телефоне.

Какие цифровые услуги появятся в ближайшее время?

Звучали ли публичные упреки или обвинения в уязвимости приложений Резерв+ и Армия+ к возможным кибератакам из-за больших объемов собранных данных?

В 2024 году мы основали военный киберцентр – первое такое подразделение для Министерства обороны Украины. Он был создан в формате отдельной воинской части, защищавшей государственные реестры и цифровые ресурсы Минобороны.

Это один из важных кейсов, которыми я горжусь, нам ведь удалось привлечь лучших специалистов, которые во время войны получили уникальную практическую экспертизу противодействия враждебным кибератакам. Пока киберпространство – это официально признанный домен войны, наряду с традиционными – сушей, воздухом и водой. К ним добавились еще два стратегических измерения, где уже проходят реальные военные операции: космические и кибернетические.

Многие годы россияне атакуют наши ресурсы, иногда успешно атакуют ресурсы наших партнеров. Это очень активная сфера, где проходят фактически военные операции и наши контроперации. И это военные, которые имеют безумную, невероятную экспертизу, и вместе с другими государственными командами они защищали наши ресурсы.

Кроме того, разрабатывая системы Резерв+ и Армию+, мы руководствовались принципом, который называется Zero Trust. Это когда ты проектируешь системы, максимально предполагая, будто они уже находятся под атакой большого количества вражеских операций.

Это работает как у тестировщиков и программистов – они постоянно проверяют систему и устраняют ошибки?

Архитектура системы сразу проектируется с учетом того, что мы условно никому не доверяем, а ролевые права и права доступа к системе определяются очень осторожно и методично. Я часто говорю, что кибербезопасность – это рутина. Она должна быть ежедневной, 24/7, как чередование. Мы постоянно должны защищать наши ресурсы.

Мы даже присоединились к нескольким международным организациям, отвечающих за подобные операции в мире. Благодаря этому у нас накопилось огромное количество экспертизы. Мы постоянно находимся под атаками, и именно благодаря тому, что мы умели защищать наши системы, за 2 года работы не произошло никаких взломов или утечек данных.

Какие еще функции или услуги должны появиться в Армии+, чтобы облегчить жизнь военнослужащим?

Я не устаю повторять. Мы должны проанализировать все жизненные ситуации, где военный имеет право на деньги от государства. Самый вопиющий, самый яркий кейс – это вознаграждение за уничтоженную технику. Это то, что я хотела успеть сделать, и действительно мы выполнили почти 90% работы. Уже есть спроектированные экраны, мы знаем, как подтвердить уничтожение. Нужно практически произвести релиз и запуск этой функции.

Далее – медицинские услуги. Мы должны оказать профессиональную медицинскую помощь военнослужащему, не только в случае ранений или во время реабилитации и сопровождения, но и в повседневных вопросах здоровья.

Например, это может быть контроль основных параметров, диагностика, мониторинг пульса, сна и других показателей. Нужно бережно относиться к здоровью военных. Идея состоит в том, чтобы создать более профессиональную медицинскую карту военного в Армии+, где он отслеживает свои параметры, получает push-сообщение с рекомендациями обратиться к конкретному врачу, и все это должно быть ориентировано на диагностику и профилактику.

Вы верите, что это реально сделать?

Никто не верил в Армию+, но это вышло. Сейчас в системе уже более одного миллиона пользователей, и никто не представляет, как обходиться без электронных рапортов.

Может ли Армия+ быть полезной для ветеранов, нужно ли отдельное приложение?

В целом Армия+ задумывалась только для военнослужащих. Это означает уникальный вход и дополнительные параметры защиты. Грубо говоря, вы и я, не будучи военными, не имеем доступа. И так система должна работать. Если Министерство ветеранов, разрабатывая свою цифровую политику и трансформации для ветеранов, сможет реализовывать совместные проекты с Министерством обороны, я буду только счастлива.

Если говорить о действующих военнослужащих и Армии+, здесь есть несколько ключевых направлений. Первое – это деньги: все жизненные ситуации, где военный имеет право на вознаграждение, можно оформить всего в несколько кликов.

Кстати Дия оффлайн, ЦПАУ и отсрочки. Заместительница Минцифры Валерия Коваль об успехах 2025 и планах на 2026

Второе – это медицинские данные, включая психологическую помощь. Мы разработали возможность обратиться к психологу через Армию+. Это доверительный тоннель: когда мне плохо, мне сложно, я хочу с кем-то поговорить, но при этом иметь профессионального специалиста. Достаточно сделать запрос в несколько кликов, и к человеку подключается психолог.

Например, также военные часто говорят: хочу поговорить с капелланом, но им приходится ждать очереди две недели. Две недели на войне – это очень много. Поэтому мы должны создать цифровой тоннель. У нас уже есть онлайн-браки, будет онлайн-развод – это уже не сложно, это не профессиональный вызов, а простая история, где необходимо предоставить быстрый доступ.

Далее мы должны развивать экосистему переводов и сделать ее еще проще. Это уже дало невероятный результат – 60 тысяч переводов. Мы даже реализовали онлайн-подачу заявки на возвращение из СОЧ, и это очень важная история. Также обязательно нужно развивать сервисы обучения. Я верю в образование и просвещение, потому что сейчас инновации двигаются очень быстро, и разные навыки нужно сохранять и постоянно обновлять.

Сейчас коллеги из Министерства обороны развивают "Импульс" – систему кадрового учета в военных подразделениях Это также очень важно, потому что у нас будет электронная карточка военнослужащего с набором его навыков. Система позволяет хранить знания и данные о том, где военнослужащий был наиболее эффективным: или как оператор, или сержант, или кадровый специалист, или командир, или водитель.

Мы всегда руководствовались принципом принятия решений на основе данных. Для армии это критически: решения должны приниматься не на основе предположений или субъективных мнений военных высокого ранга, а на основе данных, которые практически собираются с фронта.

Именно эти данные и используют кадровые системы, в частности "Импульс", о которой, возможно, вы уже слышали. Сейчас он разворачивается во всех воинских частях. Мы когда-то положили начало этой системе, разработали целевой профиль безопасности – все необходимые процедуры. И сегодня коллеги продолжают ее расширение.

Может ли ТЦК рассылать повестки на электронную почту?

Есть ли планы реформировать ТЦК и максимально его цифровизировать, чтобы избежать скандалов с "бусификацией" и нарушениями прав?

Министерство обороны должно этим заниматься, ведь именно оно формирует государственные политики, в том числе и в этой сфере.

А там хотят этим заниматься?

Нет такого понятия, как "хочу". Если ты нанятый менеджер и перед тобой стоит проблема, масштаб этой проблемы определяется масштабом твоей личности. Сверхсложных проблем просто не бывает.

Что я предлагаю и как к этому отношусь? Это важно, ведь всегда нужно что-то предлагать и продумывать, как решать вызовы. У нас есть ТЦК, которые имеют определенный спектр задач и работают с военнообязанными и социальной поддержкой в территориальных центрах комплектования. То есть это не только мобилизация и рекрутинг, но и социальная поддержка военнослужащих.

Я, разделяя эту реформу на несколько этапов, поступала бы так. Резерв+ отнимает все основные нагрузки – фактически, эта система уже сняла 80% отсрочек. Все происходит в несколько кликов через обмен с реестром. И, что важно, уменьшаются коррупционные риски, ибо теперь нет нужды работать с человеком лично.

Нужно проанализировать, какие услуги есть у ТЦК, сделать их цифровыми, но оставить возможность лично обратиться в ТЦК. Ты никогда не можешь отнять у человека право на офлайн-точку. Я всегда об этом говорила и повторяю, что мы должны дать альтернативу, и вы увидите, насколько выгоднее будет онлайн-режим.

Например, когда мы обновляли данные в 2024 году: через Резерв+ – 5 миллионов обновлений, через ЦПАУ – 1,5 миллиона, а через ТЦК – 1 миллион. Хотя нам миллион раз говорили, что никто не придет в Резерв+, мы только видели, как система растет и как растет доверие.

Первый шаг – проанализировать все жизненные ситуации и открыть эти возможности в Резерв+, так снимаем нагрузку. Другую часть следует передать в ЦПАУ. Это стал институт, где годами осуществляется приём заявок и запросов от граждан. Там существует очень хорошая региональная сеть, и часть услуг можно эффективно делегировать именно туда.

Достойно внимания Как работают ЦПАУ на фронте и почему у ТЦК забрали отсрочки: инсайды и планы от Минцифры на 2026 год

В ТЦК останется бэк-офис – то есть основные закрытые процессы: работа с реестрами, работа с профилями. Мы думаем, как обеспечить армию более ценными кадрами и улучшить внутренние процессы. Так формируется трехкомпонентная система: ТЦК, ЦПАУ, и Резерв+, который становится точкой входа для граждан. Это будет суперпроизводительная и максимально человекоцентрическая система.

По вашему мнению, можно ли вообще забрать у военных ТЦК функцию вручения повестки или контакт с военнообязанным?

Это действительно сложный вопрос. Если говорить об уведомлениях, если оно не бумажное, как его воплотить? Если оно физически не вручается по почте, его следует вручать электронно. Нашему государству нужно сформировать политику цифровизации, определить, какой адрес является доверенным электронным адресом для гражданина. Например, у нас есть электронная почта, и, если повестка направляется по этому адресу, считается, что гражданин ее получил и прочел.

Соответственно, возникает вопрос: можем ли мы сформировать реестр электронных почт, кто разрабатывает законодательство для этого, и пройдет ли оно в Верховной Раде. У нас есть депутаты, которых выбрало общество, и они должны поддержать законодательство. Это сложная работа и непростая общественная дискуссия, к которой мы пока фактически еще не подошли.

Одни считают, что мобилизация должна происходить любым способом, кто-то говорит об отрицательном отношении или даже ненависти к представителям ТЦК. Что с этим делать и кто должен за это отвечать?

Я считаю, что это совместная работа Министерства обороны, Генштаба и, возможно, Минцифры, в частности по определению, что является доверительными электронными адресами.

Например, у военнообязанного есть единственный электронный адрес, на которую можно отправлять официальные сообщения. Когда будет сформирована политика по этому поводу, нужно провести консультации с обществом и Верховной Радой, принять законодательство и ввести его. Это полный цикл, к которому мы должны прийти.

Безусловно, это нужно проводить через обсуждение, привлекая военнообязанных. Поэтому мы выходили публично с коммуникацией и постоянно общались с пользователями. Ибо система развивается быстро и правильно только тогда, когда ты получаешь обратную связь.

А вы учитывали вот эти пожелания?

Конечно. Это давало возможность понять, правильно ли мы двигаемся, определить, что нужно откорректировать или исправить, и получить поддержку общества для решения сложных вопросов и вызовов.

Переводы были очень сложной задачей, потому что полгода они были на столе. Когда мы получили невероятную поддержку и перевели процесс в электронный формат, все стало занимать 72 часа, и все было сосредоточено вокруг военнослужащего.

Мы забрали все промежуточные звенья и в первый раз поставили в центр кадровый центр Генерального штаба., работавшего именно в интересах военнослужащего. Это те вещи, которые ранее никогда так не обсуждались. Мы создали эту культуру, и это было очень правильно.

О работе в Минобороны

Вы работали, когда Министерство обороны возглавлял Рустем Умеров, которого называли "главой министерства хаоса". Видели ли вы этот хаос лично? И соглашаетесь ли вы с такой оценкой?

Если говорить о моей сфере – цифровую трансформацию и цифровое развитие, то могу сказать, что за эти два года работы с командой мы фактически меняли старый формат системы, который формировался более 30 лет.

У вас был зеленый свет для этого?

Конечно, если мы видим, что такие системы были успешно запущены, это значит, что был зеленый свет от министра, Кабинета Министров, премьер-министра и президента. Все необходимые согласования формировались очень быстро. Мы также двигались быстро, ведь это наша работа – перевести законодательство в норму, разработать систему, набрать команду и поддерживать ее.

Хочу высказать свой личный взгляд на хаос. Когда ты ломаешь старую систему во многих направлениях сразу, снаружи это может выглядеть так, будто что-то устоявшееся меняется, и возможно, кажется, что процедуры становятся неустойчивыми или регуляторно хаотическими. И это действительно так, потому что было много изменений.

Мы могли через неделю принимать несколько постановлений, которые кардинально меняли систему. Например, Армия+, Резерв+, электронный военно-учетный документ. И сейчас мы видим, что это было совершенно правильное решение, которое уже развивается как экосистема.

Сейчас это уже устоявшиеся процессы и процедуры, но на основе новых систем. Старые подходы и порядки были сломаны, происходил определенный период трансформации, который внешне мог выглядеть как нечто новое и необычное. Но сейчас система уже работает стабильно, и мы видим ее версии 2.0, 3.0 и далее, как полноценную и отработанную экосистему.

Насколько вы удовлетворены своей работой? И смогли ли реализовать 100% проектов, над которыми работали?

Если бы я сказала, что смогла реализовать 100% проектов, это означало бы, что мой горизонт событий ограничивался несколькими неделями. На самом же деле мой горизонт был иногда до пяти лет. Например, мы разработали программу по военному космосу, которую я очень хотела бы, чтобы она реализовалась к 2030 году. Некоторые проекты, как, например, реестр военнослужащих, были запланированы на 2026 год.

Конечно, это закладывало фундамент и процессы, и невозможно запустить все через месяц. Это всегда большая, сквозная работа команды. Поэтому на 100% не получилось, потому что каждый наемный менеджер когда-то идет – к другому вызову, на другую роль и так далее.

Довольна ли я работой? Да, довольна. Единственное – некоторые вещи я бы делала смелее, быстрее и радикальнее, чем делала во время той каденции. Мы и так реализовали некоторые проекты быстро, но определенные моменты я бы ускорила.

Но это бесценный опыт. На самом деле, это уникальный опыт работы в Министерстве обороны во время самой масштабной войны на континенте с 1945 года. Это пик профессиональной формы – как выиграть Олимпийские игры для спортсмена. Именно так я это ощущаю. Это был самый серьезный профессиональный вызов, с которым мы с командой справились очень достойно.

После Министерства обороны, куда вас позвали?

Было много предложений, и это было приятно. Сотни людей написали слова поддержки, и для меня это было очень важно, потому что это как финиш работы. Люди выражали свою поддержку, и в такой трансформационный период это очень ценно.

Но я считаю, что сейчас должен идти туда, где очень сложны вызовы государству. А цифровизация судебной власти – один из самых больших таких вызовов. Почему? Ибо электронный суд и вообще цифровизация судебной власти – это своеобразная зачетка или большой профессиональный почерк для любого цифрового государства.

Очень важно реализовать эту задачу и сделать точку входа для судей цифровой, прозрачной и контролируемой, чтобы все было совершенно добродетельно со всех сторон. Кроме того, процесс должен быть быстрым и профессиональным, без дополнительной погрузки на ВККС. Мы это уже делаем и скоро покажем результаты. Думаю, в этой сфере мы тоже будем двигаться очень быстро.

Сейчас вашего бывшего руководителя, Михаила Федорова, называют одним из претендентов на должность следующего президента Украины. Что вы об этом думаете? И поддержали бы его кандидатуру, если он действительно решит баллотироваться?

Я считаю, что очень важно сначала увидеть программу любого кандидата. Оценивать конкретную личность или кандидатуру сложно, не понимая ее видения и цели. Я всегда стараюсь подходить к этому технократически.

Конкурировать должны смысл, а не личности. Какие концепции предлагает кандидат? Что мы будем делать с 12 миллионами украинцев за границей? Как их реинтегрируем? Какие цифровые платформы для них запустим? Что делать с ветеранами и военнослужащими, которые вернутся домой, чтобы они получили должную роль и место? Как развивать армию дальше, обеспечить экономическую стратегию, и, как часто говорит Михаил, достичь экономического чуда?

А у него есть такая стратегия, о которой вы говорите?

Я уверена, что программа существует, но она должна стать публичной. Мы должны увидеть все кандидатуры. И еще раз: кандидаты должны конкурировать со смыслами, ведь мы находимся в таком экзистенциальном вызове для государства, что не можем позволить себе ошибиться.

Должны выбрать самого достойного – человека, который сможет вести за собой команды, вести за собой бизнес, ведь нас ждут сложные времена восстановления, как экономически, так и общественно, а также морально, ибо многие люди оказались в собственных вызовах. Чтобы принять взвешенное и правильное решение, нельзя подписываться под пустым чеком – нужно видеть смысл, который несет каждый кандидат.