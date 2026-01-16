Охочих запрошують спробувати, як працює послуга. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Яку нову послугу хочуть додати в Резерв+?
Розробники Резерв+ планують запустити онлайн-постановку на військовий облік для чоловіків 18-24 років. Завдяки цьому громадяни зможуть швидко стати на облік без зайвої бюрократії. Якщо послуга успішно пройде тестування, то чоловікам не потрібно буде йти до ТЦК і СП, щоб стати на облік.
Спробувати, як працює послуга, запрошують чоловіків цієї вікової категорії, які ще не стали на військовий облік.
Онлайн-постановка зменшує бюрократію та навантаження на ТЦК і СП, а для громадян робить облік зрозумілим і прозорим.
Для участі в тестуванні потрібно заповнити форму за посиланням. Далі людині має прийти електронний лист із запрошенням. Тоді варто оновити або встановити застосунок Резерв+. Після цього залишається лише дотримуватися інструкцій у застосунку та подайте заявку. У результаті користувачу має прийти підтвердження та сформований документ Резерв ID.
Варто зазначити! Якщо людину раніше зняли або виключили з обліку, то поновлення наразі можливе тільки через ТЦК та СП. Відповідної послуги в Резерв+ немає. Крім того, лише через ТЦК можуть стати на військовий облік жінки, які є військовозобов'язаними за фахом.
Які функції з'явилися в Резерв+?
У застосунку Резерв+ з'явилося нове сповіщення. Користувачів повідомлятимуть про надсилання паперової повістки поштою. Таке сповіщення лише дає інформацію, це не вважається врученням повістки.
Ще влітку в Резерв+ з'явилася функція сплати штрафу за ігнорування повістки. Штраф за неприбуття в ТЦК становить 8 500 гривень. За невчасну оплату сума може біти більшою – до 34 000 гривень. Користувач через застосунок може подати заяву про визнання порушення й пройти всі кроки, щоб сплатити штраф.
Загалом у 2016 році планується низка змін в мобілізації в Україні: отримання різних типів відстрочки онлайн та використання Резерв ID замість паперових довідок.