Наразі відстрочка від призову доступна для 10 категорій осіб. Про це повідомляє 24 Канал.

Що варто знати про оформлення відстрочки?

Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації заявник має надати заяву, яка містить ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серію і номер паспорта, дату народження, адресу проживання, електронну пошту та контактний номер телефону.

До заяви також потрібно додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені відповідно до встановленого порядку.

Перелік підтверджувальних документів визначено в додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова КМУ від 16.05.2024 № 560).

Заяву можна подати особисто, через мобільний застосунок "Резерв+" або онлайн на сайті https://reserveplus.mod.gov.ua. Відстрочку можуть отримати:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

чоловік або дружина з інвалідністю I або II групи;

особи, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

одинокі батьки дитини до 18 років;

студенти денної або дуальної форми здобуття освіти, докторанти та інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, що працюють за основним місцем не менше 0,75 ставки.

Розгляд заяви та ухвалення рішення здійснює ТЦК. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність поданих даних. Надання відстрочки або відмову можна отримати особисто, електронною поштою, через застосунок "Резерв+" або на сайті.

Зауважимо, що строк розгляду заяви становить 15 календарних днів. У разі відмови заявник може оскаржити рішення ТЦК до Міністерства оборони або через окружний адміністративний суд.

