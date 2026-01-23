Мобілізації підлягає значна кількість військовозобов'язаних. 24 Канал пояснює, хто підлягає призову під час дії особливого правого режиму в Україні.

Що таке загальна мобілізація?

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в Україні передбачена загальна або часткова мобілізація.

Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території держави та охоплює органи влади, підприємства, установи, Збройні сили й інші військові формування. Часткова ж стосується окремих регіонів.

Під час загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та мають низку обмежень, зокрема щодо виїзду за кордон, зміни місця проживання та пересування.

Також вони зобов'язані:

перебувати на військовому обліку в ТЦК та за місцем роботи;

мати при собі військово-облікові документи;

повідомляти ТЦК про зміну даних протягом 7 днів;

проходити ВЛК у разі виклику;

з'являтися для служби у разі призову.

Хто підлягає призову у 2026 році?

Відповідно до постанови Кабміну №560, мобілізації підлягають:

військовозобов'язані та резервісти до 60 років, придатні за станом здоров'я й без права на відстрочку;

ті, хто має право на відстрочку, але від неї відмовився;

окремі категорії осіб із судимістю або підозрювані, якщо це не стосується злочинів проти нацбезпеки та особливо тяжких злочинів;

люстровані чиновники, які мають статус військовозобов'язаних чи резервістів.

Особи, які перебували під вартою та дали згоду на мобілізацію, після звільнення зобов'язані з'явитися до ТЦК протягом 48 годин.

Що відомо про зміни в оформленні відстрочок та бронювання у 2026 році?