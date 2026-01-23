О том, как оформить этот статус, сообщили в Министерстве обороны. Статус участника боевых действий гарантирует защитнику социальные и правовые гарантии и, кроме того, мотивирует к дальнейшей службе.

Как военному оформить статус УБД?

Минобороны осуществило меры, чтобы предоставление статуса участника боевых действий происходило по упрощенной и прозрачной процедуре. Его предоставляют тем, кто:

принимал непосредственное участие в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных действий;

выполняли задачи на временно оккупированных территориях;

выполнили боевую задачу по огневому поражению противника в составе подразделения ракетных войск или ПВО независимо от района выполнения задач.

Стоит отметить! Право на получение статус УБД сохраняется для тех военных, которые попали в плен (если это было недобровольно) и для тех, кто пропал без вести во время выполнения боевых задач.

Процедура предоставления статуса УБД регулируется законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и соответствующим постановлением Кабмина.

Автоматически статус УБД предоставляется, если его получать через Единый государственный реестр ветеранов войны. Если там есть все данные, то решение о предоставлении статуса принимается в режиме реального времени.

На сегодня это самый удобный и быстрый способ. Военнослужащему не нужно писать рапорты или собирать документы самостоятельно,

– говорят в министерстве.

Кроме того, получить статус УБД можно через комиссию по вопросам рассмотрения материалов. При таких условиях срок рассмотрения составляет один месяц со дня получения документов. Если комиссия предоставляет человеку статус, то его данные передаются в реестр и тогда он становится действующим. Если военный не согласен с решением, то его можно обжаловать в административном или судебном порядке.

Почему могут не предоставить статус УБД?

Отклонить предоставление статуса УБД комиссия может в таких случаях:

отсутствие правовых оснований или необходимых документов;

представление ложной информации;

наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время участия в боевых действиях.

В случае, если статус УБД должен получить защитник, который попал в плен или пропал без вести документы должен подавать командир части в течение одного месяца.

Что следует знать о получении статуса УБД?