Что такое статус УБД?
Статус УБД могут получить граждане, которые во время защиты Украины были непосредственно привлечены к выполнению задач в сфере национальной безопасности и обороны.
Речь идет не только о Вооруженных Силах Украины, но и о военных Национальной гвардии, пограничной службы, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, Службы безопасности Украины, внешней разведки, Управления государственной охраны и полицейских, которые принимали участие в боевых действиях.
Сейчас статус УБД предоставляется военнослужащим как в автоматическом режиме средствами Единого государственного реестра ветеранов войны, так и путем оформления и представления на рассмотрение комиссий соответствующих документов,
Как оформить УБД автоматически?
Порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий определен постановлением Кабинета Министров от 10 сентября 2024 года № 1041. По этой процедуре военнослужащему не нужно самостоятельно обращаться или участвовать в процессе оформления статуса.
Механизм работает так: уполномоченное лицо воинской части вносит в Реестр необходимые сведения о военнослужащем – в частности личные данные, период и место выполнения боевых или специальных задач в районах боевых действий или на временно оккупированных территориях. Это должно быть сделано не позднее чем через пять дней с момента начала выполнения соответствующего боевого приказа или задания.
Сообщение о приобретении статуса участника боевых действий направляется средствами Реестра:
- лицу, которая приобрела статус участника боевых действий (при наличии в Реестре сведений по электронной почте такого лица);
- уполномоченному лицу воинской части для дальнейшего информирования об этом лица, которое приобрело статус участника боевых действий (в случае отсутствия в Реестре сведений об электронной почте такого лица).
Как оформить статус через специальные комиссии?
В случае невозможности внесения сведений в Реестр, статус УБД предоставляется военнослужащему путем оформления и представления на рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий соответствующих документов согласно порядку, утвержденным постановлением Правительства от 20 августа 2014 года № 413.
Один из способов получения статуса УБД предусматривает представление командиром воинской части соответствующих документов в уполномоченную комиссию. Это должно быть сделано в течение 30 календарных дней с момента участия военнослужащего в выполнении боевых или служебных задач, проведении разведывательных мероприятий или в случае получения ранения, контузии или увечья.
Для этого военный должен предоставить следующие документы:
- копия паспорта, заверенная подписью военного;
- копия идентификационного кода, заверенная подписью военнослужащего;
- две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.
Должностные лица воинской части обрабатывают представленные материалы, формируют полный пакет документов и передают его на рассмотрение соответствующей комиссии.
Комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса участника боевых действий в течение одного месяца со дня получения документов.
Какие выплаты могут получить военные со статусом УБД?
В 2026 году предусматривается единовременная материальная помощь для военных, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Размер помощи равен месячному денежному обеспечению.
Получить ее могут военнослужащие с инвалидностью, которая получена в результате ранения, контузии или травмы во время защиты Украины.
Кроме того, поддержка предусмотрена для семей военных, которые находятся в плену (кроме добровольной сдачи), являются заложниками, интернированы в нейтральных государствах, пропали без вести.