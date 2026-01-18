Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ в интервью LB.ua, передает 24 Канал.

Достигнет ли Украина стратегического перелома?

В 2026 году стратегический перелом в Украине, по словам Сырского, может быть при условии опережения врага в развитии технологий и "выигрыше соревнования экономик".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что решающими факторами могут стать преимущество в современном вооружении, помощь партнеров и создание собственного оборонного производства. Более того, отметил он, в Украине уже есть образцы, которые зарекомендовали себя в мире в плане эффективности.

Особое внимание Сырский уделил развитию ракетного оружия – как баллистического, так и крылатого. А именно речь идет о его создании в достаточном количестве. Также стоит развивать новые типы вооружения, в частности лазерное.

Также переход на другой уровень технологического оснащения Вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь, дроновых систем,

– добавил Главнокомандующий ВСУ.

Отдельно Сырский отметил важность искусственного интеллекта. Он объяснил, что его развитие может повысить скорость действий и эффективность применения оружия.

К чему готовится Украина в 2026 году?