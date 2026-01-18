Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю LB.ua, передає 24 Канал.

Чи досягне Україна стратегічного перелому?

У 2026 році стратегічний перелом в Україні, за словами Сирського, може бути за умови випередження ворога у розвитку технологій та "виграші змагання економік".

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що вирішальними факторами можуть стати перевага у сучасному озброєнні, допомога партнерів і створення власного оборонного виробництва. Ба більше, зазначив він, в України вже є зразки, які зарекомендували себе в світі в плані ефективності.

Особливу увагу Сирський приділив розвитку ракетної зброї – як балістичної, так і крилатої. А саме йдеться про її створення в достатній кількості. Також варто розвивати нові типи озброєння, зокрема лазерне.

Також перехід на інший рівень технологічного оснащення Збройних сил дозволить нам зменшити участь людей безпосередньо у веденні бойових дій, збільшити залучення машин, в першу чергу, дронових систем,

– додав Головнокомандувач ЗСУ.

Окремо Сирський відзначив важливість штучного інтелекту. Він пояснив, що його розвиток може підвищити швидкість дій і ефективність застосування зброї.

До чого готується Україна у 2026 році?