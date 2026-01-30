Коли та за яких умов можуть скасувати статус УБД?

Статус учасника бойових дій може бути переглянутий та навіть скасований, якщо з’являються законні підстави для такого рішення. Хоча УБД надається за реальну участь у бойових діях, українське законодавство передбачає ситуації, коли держава має право відкликати цей статус.

Цікаво Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 203, рішення про анулювання ухвалює та сама комісія, яка раніше підтвердила право військовослужбовця на УБД. Ключовими підставами є:

вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину під час виконання бойових або службових завдань якщо це встановлено судом;

а також виявлення недостовірних даних, на підставі яких статус було отримано.

У таких випадках проводиться службова перевірка, після чого протягом 30 днів приймається рішення.

Важливо! Скасування УБД не відбувається автоматично. Військовослужбовець має право знати підстави такого рішення та оскаржити його в судовому порядку, якщо вважає дії комісії необґрунтованими або такими, що порушують його права.

Які пільги можу втратити УБД?

Для більшості осіб зі статусом учасника бойових дій пільги на оплату житлово-комунальних послуг продовжують діяти без додаткових звернень. Автоматичне продовження можливе за умови, що дані, від яких залежить право на пільгу та її розмір, залишилися незмінними.

Якщо ж відбулися зміни, особливо щодо місця проживання, складу сім’ї, категорії пільговика або переліку комунальних послуг. У таких випадках пільгу потрібно буде переоформити.

Зверніть увагу! Як нагадали у ПФУ, УБД зобов’язаний протягом 30 календарних днів подати до Пенсійного фонду України нову заяву з оновленими відомостями.

Що ще варто знати про статус УБД в Україні?