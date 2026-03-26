Про це 24 Каналу розповів адвокат Руслан Ружицький, зазначивши, що для цього потрібен один рік після відкриття справи. В іншому випадку є ризик затримання представниками територіального центру комплектування.

Коли ТЦК можуть самі зняти чоловіка з розшуку і що робити, якщо вас розшукують?

Адвокат зауважив, що загалом розшук не може зникнути. Однак якщо він є у зв’язку з не уточненням даних, то через рік справу закривають. ТЦК теж таку практику використовують – представники органу можуть самостійно зняти людину з розшуку, проінформувавши її, що розшук закінчився, або ж зняти людину з розшуку, якщо вона напише лист-звернення.

Загалом в ТЦК немає обов’язку знімати розшук через рік. В теорії це мало б виглядати так: висить розшук, поліція доставила людину в ТЦК і там починають розглядати справу про адміністративне правопорушення (адже суть розшуку полягає в тому, що людина вчинила адмінправопорушення і щоб притягнути її до відповідальності, треба доставити в ТЦК).

Коли справу про порушення розглядають, одне з питань, яке потрібно з’ясувати – чи не закінчились строки притягнення. Якщо закінчились, то ТЦК мають винести постанову про закриття справи.

Це так би мало виглядати за законом. Однак на практиці це виглядає по-різному, з кожним ТЦК потрібно працювати індивідуально. Підозрюю, що в ТЦК немає бази, де висвітлюється, що в людини закінчується розшук і вони будуть знімати. Поки вони не зайдуть на акаунт людини, вони цього не побачать,

– пояснив він.

За словами Ружицького, 1 рік – це термін притягнення до відповідальності за вчинення адмінправопорушення. В теорії, коли людина не уточнила дані вчасно через Резерв+, саме в цей момент про це дізнаються в ТЦК. Відповідно, термін треба рахувати з трьох місяців з моменту, коли дізнались про це в органі, тобто ТЦК, але не пізніше року після вчинення.

Частину розшуків можна зняти самому, сплативши штраф у додатку Резерв+. В додатку людина подає заяву, що вона визнає порушення. Після цього ТЦК виносить постанову і само знімає з розшуку,

– наголосив адвокат.

Зверніть увагу! Раніше адвокатка Карина Романишин також розповіла, що Резерв+ запрограмований так, що позначка про розшук у додатку може зникнути після року. Якщо ні – людина може спробувати оновити додаток, адже часом можуть бути збої. Водночас юристка Олександра Капітула застерегла, що оплата штрафу не гарантує автоматичного зняття статусу "у розшуку", тому перш ніж оплачувати, варто пройти ВЛК і тоді звертатись у ТЦК для актуалізації інформації.

Він також розповів, що єдина законна підстава для затримання людини – якщо вона перебуває у розшуку. І важливо, що це може зробити лише поліція. Однак часто на практиці це не допомагає і органи можуть діяти незаконно – якщо людину зупиняють ТЦК на вулиці, перевіряють дані і бачать, що вона не має відстрочки, але є в розшуку, її все одно забирають.

Ружицький додав, що якщо людина не має відстрочки або бронювання, то єдиний спосіб, щоб її не забрали ТЦК або вона не була у розшуку, – це добровільна мобілізація.

Що ще українцям варто знати про розшук у ТЦК?