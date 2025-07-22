Про це розповідає 24 Канал. В Україні продовжується мобілізація, а за порушення військового обліку – передбачена відповідальність.

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Чому можуть оголосити у розшук ТЦК?

Якщо громадянина оголосили у розшук ТЦК та СП, є законні способи це оскаржити.

Згідно із законом, військовозобов’язаного можуть внести у розшук територіального центру комплектування у таких випадках:

не з’явився за повісткою;

не став на облік;

ухиляється від проходження ВЛК чи мобілізації.

Попри це, правники зазначають: розшук ТЦК – юридично сіре поле, адже адміністративний кодекс не регламентує подібну процедуру. За словами юриста Дмитра Моргуна, примусове доставлення людини до ТЦК – це порушення її права на вільне пересування.

Як дізнатись, що ви у розшуку?

Якщо людину оголошено у розшук, у системі "Оберіг" та в додатку "Резерв+" з’являється відповідна позначка – "зафіксовано порушення правил військового обліку".

Це може обмежити громадянина у правах:

можливість бути мобілізованим у будь-який момент;

відмова в оформленні відстрочки чи бронювання;

обмеження щодо вступу до ВНЗ;

складнощі з отриманням документів за кордоном.

Що робити, якщо ви потрапили у розшук ТЦК

Є два шляхи:

1. Оскаржити оголошення у розшук

Юристи рекомендують:

звернутись до адміністративного суду;

з’ясувати, чи вручалась повістка, чи ознайомлювали з матеріалами справи;

встановити, чи складався протокол за участі особи.

Часто ТЦК оформлює документи без виклику громадянина, тож суди скасовують такі протоколи. Після цього необхідно подати запит на зняття з розшуку і видалення даних з "Оберіг" та "Резерв+".

2. Дочекатись закінчення строку притягнення

Відповідно до статті 38 КУпАП: адміністративне стягнення можна накласти протягом 3 місяців з дня виявлення, але не пізніше ніж через рік з моменту порушення.

Якщо людина не оновила дані до 16 липня 2024 року, з 16 липня 2025 року її більше не можна притягати до відповідальності, а сам розшук – оскаржити у суді.

Якщо ви потрапили у розшук ТЦК: