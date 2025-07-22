Про це розповідає 24 Канал. В Україні продовжується мобілізація, а за порушення військового обліку – передбачена відповідальність.
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Чому можуть оголосити у розшук ТЦК?
Якщо громадянина оголосили у розшук ТЦК та СП, є законні способи це оскаржити.
Згідно із законом, військовозобов’язаного можуть внести у розшук територіального центру комплектування у таких випадках:
- не з’явився за повісткою;
- не став на облік;
- ухиляється від проходження ВЛК чи мобілізації.
Попри це, правники зазначають: розшук ТЦК – юридично сіре поле, адже адміністративний кодекс не регламентує подібну процедуру. За словами юриста Дмитра Моргуна, примусове доставлення людини до ТЦК – це порушення її права на вільне пересування.
Як дізнатись, що ви у розшуку?
Якщо людину оголошено у розшук, у системі "Оберіг" та в додатку "Резерв+" з’являється відповідна позначка – "зафіксовано порушення правил військового обліку".
- Це може обмежити громадянина у правах:
- можливість бути мобілізованим у будь-який момент;
- відмова в оформленні відстрочки чи бронювання;
- обмеження щодо вступу до ВНЗ;
- складнощі з отриманням документів за кордоном.
Що робити, якщо ви потрапили у розшук ТЦК
Є два шляхи:
1. Оскаржити оголошення у розшук
Юристи рекомендують:
- звернутись до адміністративного суду;
- з’ясувати, чи вручалась повістка, чи ознайомлювали з матеріалами справи;
- встановити, чи складався протокол за участі особи.
Часто ТЦК оформлює документи без виклику громадянина, тож суди скасовують такі протоколи. Після цього необхідно подати запит на зняття з розшуку і видалення даних з "Оберіг" та "Резерв+".
2. Дочекатись закінчення строку притягнення
Відповідно до статті 38 КУпАП: адміністративне стягнення можна накласти протягом 3 місяців з дня виявлення, але не пізніше ніж через рік з моменту порушення.
Якщо людина не оновила дані до 16 липня 2024 року, з 16 липня 2025 року її більше не можна притягати до відповідальності, а сам розшук – оскаржити у суді.
Якщо ви потрапили у розшук ТЦК:
- перевірте інформацію в "Оберіг" та "Резерв+";
- зверніться до юриста та адміністративного суду;
- вимагайте видалення запису після скасування протоколу або після спливу строків.