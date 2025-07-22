Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине продолжается мобилизация, а за нарушение воинского учета – предусмотрена ответственность.
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Почему могут объявить в розыск ТЦК?
Если гражданина объявили в розыск ТЦК и СП, есть законные способы это обжаловать.
Согласно закону, военнообязанного могут внести в розыск территориального центра комплектования в следующих случаях:
- не явился по повестке;
- не встал на учет;
- уклоняется от прохождения ВВК или мобилизации.
Несмотря на это, юристы отмечают: розыск ТЦК – юридически серое поле, ведь административный кодекс не регламентирует подобную процедуру. По словам юриста Дмитрия Моргуна, принудительная доставка человека в ТЦК – это нарушение его права на свободное передвижение.
Как узнать, что вы в розыске?
Если человек объявлен в розыск, в системе "Оберіг" и в приложении "Резерв+" появляется соответствующая отметка – "зафиксировано нарушение правил воинского учета".
- Это может ограничить гражданина в правах:
- возможность быть мобилизованным в любой момент;
- отказ в оформлении отсрочки или бронирования;
- ограничения по поступлению в ВУЗы;
- сложности с получением документов за рубежом.
Что делать, если вы попали в розыск ТЦК
Есть два пути:
1. Обжаловать объявление в розыск
Юристы рекомендуют:
- обратиться в административный суд;
- выяснить, вручалась ли повестка, или ознакомляли с материалами дела;
- установить, составлялся ли протокол с участием лица.
Часто ТЦК оформляет документы без вызова гражданина, поэтому суды отменяют такие протоколы. После этого необходимо подать запрос на снятие с розыска и удаление данных с "Оберег" и "Резерв +".
2. Дождаться окончания срока привлечения
В соответствии со статьей 38 КУоАП: административное взыскание можно наложить в течение 3 месяцев со дня обнаружения, но не позднее чем через год с момента нарушения.
Если человек не обновил данные до 16 июля 2024 года, с 16 июля 2025 года его больше нельзя привлекать к ответственности, а сам розыск – обжаловать в суде.
Если вы попали в розыск ТЦК:
- проверьте информацию в "Оберег" и "Резерв+";
- обратитесь к юристу и в административный суд;
- требуйте удаления записи после отмены протокола или по истечении сроков.