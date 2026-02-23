Про це розповіла юристка ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в інтерв'ю "РБК-Україна".
Чи допоможе оплата штрафу зняти "розшук"?
Як сказала юристка, неможливо відповісти, чи краще сплатити штраф, чи оскаржувати дії ТЦК та СП. Вона зазначила, що слід досліджувати всі обставини: причини внесення військовозобов'язаного до розшуку, чи були виклики, або повідомлення від ТЦК про необхідність пройти медичний огляд та як сформульоване порушення.
Капітула зазначила, що сплата штрафу – найшвидший спосіб врегулювання питання та зняття статусу "у розшуку". Однак це означає визнання свого порушення правил військового обліку.
Доцільно спочатку записатися на проходження медичного огляду, а після цього звернутися до ТЦК та СП для сплати штрафу та актуалізації відомостей про проходження ВЛК,
– зауважила Олександра Капітула.
Адже якщо особа так і не пройшла ВЛК, її можуть повторно оголосити в розшук.
Які реформи очікує мобілізація в Україні?
У Міністерстві оборони анонсували реформу ТЦК та зміну підходів до мобілізації, щоб підвищити прозорість і відновити довіру до системи. Капітан ЗСУ Данило Яковлев зазначив, що нові кроки можуть бути непопулярними серед тих, хто прагне зберегти старі схеми, проте вони суттєво покращать ситуацію та зменшать напругу в суспільстві.
Першими заходами стануть аудит ТЦК, перевірка керівників на поліграфі та декларації про доходи й майно. Яковлев наголосив, що лише системний контроль і реальні наслідки за корупцію дозволять повернути довіру до мобілізаційної системи та армії загалом.
У Верховній Раді готують законопроєкт, який посилить відповідальність для ухилянтів і військових, що самовільно залишили частину. Документ можуть винести на розгляд уже в березні, передбачаючи як адміністративні обмеження, так і можливу кримінальну відповідальність.
Серед пропонованих заходів: заборона виїзду за кордон, обмеження права керування транспортом і користування зброєю, арешт рахунків та майна, штрафи, суспільно корисні роботи та адміністративний арешт. Остаточних рішень щодо конкретних механізмів поки що немає.