Про це розповіла юристка ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чи допоможе оплата штрафу зняти "розшук"?

Як сказала юристка, неможливо відповісти, чи краще сплатити штраф, чи оскаржувати дії ТЦК та СП. Вона зазначила, що слід досліджувати всі обставини: причини внесення військовозобов'язаного до розшуку, чи були виклики, або повідомлення від ТЦК про необхідність пройти медичний огляд та як сформульоване порушення.

Капітула зазначила, що сплата штрафу – найшвидший спосіб врегулювання питання та зняття статусу "у розшуку". Однак це означає визнання свого порушення правил військового обліку.

Доцільно спочатку записатися на проходження медичного огляду, а після цього звернутися до ТЦК та СП для сплати штрафу та актуалізації відомостей про проходження ВЛК,

– зауважила Олександра Капітула.

Адже якщо особа так і не пройшла ВЛК, її можуть повторно оголосити в розшук.

Які реформи очікує мобілізація в Україні?