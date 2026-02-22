Ініціатива має на меті посилити прямий діалог між суспільством та державними інституціями в Україні. Детальніше про те, як працюватиме проєкт – розповідає 24 Канал.
Як працюватиме проєкт "Запитай у МВС"?
У межах проєкту читачі сайту 24 Каналу або наших соцмереж зможуть надсилати запитання, які їх цікавлять у сфері діяльності МВС. Найактуальніші та найпоширеніші звернення наша редакція передаватиме до Міністерства.
Загалом проєкт має на меті зробити інформацію про роботу МВС більш зрозумілою та доступною, а також допомогти українцям отримувати перевірені відповіді на важливі запитання від перших джерел.
Тому ви можете поставити питання про:
воєнний стан в Україні;
права громадян;
безпеку дітей;
видачу паспортів і набуття громадянства України;
осіб, звиклих безвісти за особливих обставин;
реабілітацію ветеранів з підрозділів МВС;
працевлаштування ветеранів;
видачу водійського посвідчення;
реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів;
евакуацію людей з прифронтових територій;
ліквідаю наслідків надзвичайних ситуацій (зокрема і після російських атак);
кіберзлочини (про шахрайство та цифрову безпеку в інтернеті).
Відповіді МВС ми публікуватимемо на сайті 24 Каналу кожного тижня у форматі новин в межах спеціальної рубрики "Запитай у МВС". Самі ж запитання будемо збирати у відповідні тематики або блоки.
Де поставити питання до МВС?
Ви можете поставити запитання до Міністерства, які вас цікавлять:
у коментарях до цієї новини,
у фейсбуці 24 Каналу в коментарях до відповідних дописів із проєктом "Запитай у МВС"
у телеграм-каналі 24 Каналу у відповідних постах.