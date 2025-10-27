Сто днів минули швидко. І сьогодні я хочу говорити не про обіцянки, а про зроблене. Бо безпека – це не слова. Це щоденна робота тисяч людей, які тримають країну в строю. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Читайте також Що нас чекає у листопаді, і чи припиниться війна?

Безпека в громадах

Безпечна країна починається з безпечної громади. Саме тому ми впроваджуємо модель "єдиної команди безпеки" – це коли поліцейський офіцер громади та офіцер-рятувальник працюють разом, як єдиний механізм.

Результати:

проєкт "Офіцер-рятувальник громади" реалізований на 100%. Спеціальне навчання пройшли 1 933 особи, 1 784 з яких вже розпочали роботу в громадах;

1 060 громад мають свого поліцейського офіцера;

43 "Центри безпеки" працюють у повноцінному режимі. Упродовж останніх 100 днів один з них відкрили у селищі Вільхівка Харківської області, а також розпочали будівництво (реконструкцію) ще трьох Центрів у Херсонській, Одеській та Кіровоградській областях;

створено 13 підрозділів Добровільної пожежної охорони, а громади отримали 122 пожежні автомобілі від ДСНС.

Ми запустили у тестовому режимі аналітичну платформу "Екосистема безпеки громад" – інтерактивну карту всієї безпекової інфраструктури країни.

Доступ до користування нею матимуть голови громад. Ці зведені дані допоможуть планувати ресурси, реагувати на надзвичайні ситуації й бачити, де потрібне підсилення вже зараз.

У системі вже 168 тисяч об'єктів безпеки: поліцейські станції, підрозділи ДСНС, укриття, пункти незламності.

Розвиток системи цивільного захисту

Сучасний цивільний захист – це готовність діяти миттєво, навіть під час активних обстрілів. За 100 днів у ДСНС розпочали роботу 32 наземні безпілотні роботизовані комплекси для дистанційного пожежогасіння, що дозволяє нам одразу розпочинати ліквідацію пожеж, зокрема й на об'єктах енергетики. Підготовлено близько сотні операторів, які керують цими системами.

Кількість рятувальників-верхолазів зросла до 515, а частини отримали нові висотні автодрабини та телескопічний автопідіймач.

Ми створили мобільний підрозділ "Дельта" – спецзагін рятувальників, які можуть діяти всюди: у небі, на воді, під землею. Коли вони виїжджають на завдання, не існує поняття "неможливо". Ми бачили їхню роботу у Києві, Харкові, Костянтинівці – на розборах найскладніших завалів після жорстоких ударів ворога.

Паралельно ми модернізуємо систему оповіщення: сигнал "Повітряна тривога" з районною диференціацією працює у 16 областях, із них 13 під'єднані саме за останні сто днів. Попередження стали точнішими, а реагування – швидшим. Це теж рятує життя.

Окремо зауважу, що ця ініціатива втілюється і на запит представників бізнесу: порайонне ввімкнення сигналу тривоги зменшує час простоїв підприємств та закладів.

Розвиток протимінної діяльності

Життя повертається туди, де працюють сапери. За цей час ми повністю завершили розмінування Київської області. Там, де ще нещодавно лунали вибухи, сьогодні знову відкриваються школи, садочки, ферми.

Ми також наростили кадровий потенціал: додатково в цей період підготовлено близько півсотні фахівців з підводного розмінування, 60 керівників піротехнічних підрозділів і 38 саперів.

Кожен із них – це людина-практик, яка щодня ризикує власним життям, щоб інші могли жити спокійно.

Зауважте Щоб не потрапити на шахраїв: у МВС розповіли, як розпізнати фейкові оголошення

Посилення протидії кібершахрайствам

Коли злочини переходять у цифровий простір, ми маємо діяти ще швидше. Саме тому Кіберполіція створила інноваційний проєкт Antifraud – систему, що дозволяє виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в реальному часі. Її головна мета – не просто розслідувати злочини, а запобігати їм до того, як люди втрачають гроші.

За перші сто днів роботи уряду завдяки системі встановлено 50 шахраїв і вдалося зберегти майже 50 мільйонів гривень коштів громадян. Це живі гроші, які не потрапили до рук злочинців.

Наші фахівці також провели кілька міжнародних кібероперацій, зокрема у сфері протидії інвестиційному шахрайству. Українські правоохоронці сьогодні – серед найефективніших у Європі у боротьбі з кіберзлочинністю.

Один із нещодавніх прикладів – випадок із відомою українською блогеркою. Шахраї викрали її кошти, але завдяки системі Antifraud вдалося оперативно заблокувати частину грошей і повернути їх власниці. Це саме той формат взаємодії держави й громадян, який працює: коли технології і довіра стають спільною зброєю проти злочину.

Якісні сервісні послуги

Цифровізація – це не просто зручність, це удосконалення формату взаємодії між державою та громадянами. Ми переводимо сервіси МВС в онлайн, щоб надання послуг було прозорим та унеможливило корупційні прояви.

Нові можливості сервісів, впроваджені за 100 днів:

замовлення паперових витягів про (не)судимість онлайн – через Єдине вікно громадянина на порталі МВС (з апостилем чи без) або в Дії (лише з апостилем);

отримання витягу з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – через Єдине вікно громадянина на порталі МВС або в Дії;

безкоштовне відновлення документів, втрачених через обстріли.

А ще – готуємось відкрити 5 нових закордонних підрозділів ДП "Документ". Українці у США, Канаді, Великій Британії, Молдові та Бельгії зможуть оформлювати документи без повернення в Україну. Це підтримка для тих, хто тимчасово далеко, але залишається частиною країни.

Біометрична ідентифікація загиблих

Це тема, чутливість якої важко виміряти. За кожною історією – родина, що чекає відповіді, і біль, який не минає.

Уряд ухвалив ініційовану МВС постанову про запуск експериментального проєкту з біометричної ідентифікації загиблих. Поряд із ДНК-аналізом ми тепер застосовуємо дактилоскопію – ідентифікацію за відбитками пальців. Це дозволяє швидше встановлювати особи загиблих і повернути родинам те, чого вони чекають понад усе – правду.

100 днів конкретних результатів

Ми будуємо нову архітектуру безпеки, впроваджуємо цифрові сервіси, ухвалюємо рішення, що роблять державу стійкішою. Частина наших сил воює на передовій, інша – щодня забезпечує порядок у кожному населеному пункті країни. Утримання стабільної криміногенної ситуації – це величезна робота правоохоронця, яка часто непомітна для громадян.

За кожним результатом системи МВС – команда рятувальників, поліцейських, прикордонників, гвардійців, експертів, працівників сервісних служб, які день і ніч тримають лінію безпеки.

Ми – діємо.

Кожен створений сервіс, кожен врятований, кожна розмінована ділянка – це конкретний крок до більш безпечної України.