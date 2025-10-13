Що є ознаками фейкового оголошення про оренду?

З початком повномасштабного вторгнення фейкових оголошень стало значно більше. Шахраї користуються болем людей, які поспіхом шукають квартиру. Вимагання передоплати та швидке зникнення після її отримання – одна з ознак фейкових оголошень, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС.

Ознаки фейкового профілю:

Значно нижча ціна. Таке оголошення є дуже вигідним для цільової аудиторії, тому зацікавлює.

Привабливі фото, які привертають увагу. Особливо, якщо порівнювати з іншими оголошеннями, де ціна вища, а якість нижча.

Велика кількість фотографій. Деталізація завжди викликає зацікавлення.

Нещодавно створений профіль, а серед підписників неактивні сторінки та боти. Часта зміна назви сторінки. Шахраї це роблять для того, щоб привернути більше уваги та уникнути блокування від сайтів, які виявляють фейкові оголошення.

Відсутність відгуків реальних людей, відміток, геолокації, відмова показати житло по відеозв'язку, надати адресу – безперечні ознаки фейкового оголошення.

, відміток, геолокації, відмова показати житло по відеозв’язку, надати адресу – безперечні ознаки фейкового оголошення. Вимога повної передоплати або передоплати без договору, також оплата пропонується на особисту картку.

Зверніть увагу! Якщо ви виявили підозріле оголошення або постраждали від шахрайських дій – повідомте кіберполіцію.

Як захиститися?

Перевіряйте зображення. За допомогою пошуку по картинці з’ясуйте походження фото.

Перевіряйте інформацію про орендодавця, це може виказати шахрая.

Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки.

Зберігайте листування, квитанції, фотографії оголошення тощо.

Також не здійснюйте грошові перекази, якщо оголошення викликає сумніви. Довіряйте лише перевіреним джерелам, офіційним сайтам і реальним контактам.

Чи може ріелтор чи орендар бути шахраєм?

Директор агенції нерухомості Костянтин Парасунько розповідає, що найчастіше шахрайства можуть стосуватись подобової оренди, якщо говорити про орендарів. Наприклад, недобросовісний орендар може зняти квартиру на добу за 700 – 1000 гривень й винести з неї техніку, яка коштуватиме в рази більше, пише CBN News.

Знаю випадок, коли у чоловіка зняли квартиру на три дні, він випадково повз проходив, а його сусіди питають, чи в нього ремонт, бо вже батареї з квартири виносять,

– розповідає він.

Проте найгірша схема – коли ріелтор та власних квартири спільники й намагаються надурити орендаря. Саме тому Парасунько радить завжди перевіряти чи є ріелтор членом спілки фахівців з нерухомості, як давно працює у місті.

Які шахрайстра вили зафіксовані останнім часом?

Однак шахрайські схеми також можуть стосуватись й ринку землі. Так у серпні на Вінничині військовий Михайло Савчук залишився без будинку та землі. Коли вінпроходив лікування після поранення, повернувся додому й виявив, що його будинок знесли, а землю продали. Також зникло й майно.

Документи про продаж землі викликають сумніви у справжності. Відкрито три кримінальні провадження, зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення. Михайло розповів, що ще під час його реабілітації ділянку виставили на продаж.