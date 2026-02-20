Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, чи можна вивозити дітей з України за кордон під час воєнного стану, хто це може робити, які є вимоги та які документи потрібні.

Як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон?

До 16 років діти можуть подорожувати лише в супроводі дорослих. Після досягнення цього віку вони мають право на самостійний виїзд з України без будь-яких супровідних документів, окрім закордонного паспорта.

Важливо ознайомлюватися та враховувати умови в'їзду країни, до якої вʼїжджають громадяни України після перетину українського кордону,

– пояснили у МВС.

Щоб дитина могла перетнути кордон на виїзд з України, потрібен один із таких документів:

закордонний паспорт дитини;

дипломатичний або службовий паспорт;

проїзний документ дитини (якщо він ще чинний);

дані дитини, внесені у закордонний паспорт одного з батьків, або свідоцтво про народження дитини (ці норми діють тільки під час воєнного стану).

Чи потрібна нотаріальна згода другого з батьків?

Так. У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що якщо дитина до 16 років виїжджає з одним із батьків, потрібно надати нотаріальну згоду другого з батьків із вказанням країни та строку поїздки.

Без такої згоди можна їхати лише в особливих випадках.

Коли згода другого з батьків не потрібна:

якщо один із батьків іноземець або особа без громадянства.

якщо є запис у паспорті про виїзд на постійне проживання за кордон.

якщо є документи про смерть, позбавлення батьківських прав або зникнення безвісти другого з батьків.

якщо є рішення суду про дозвіл на виїзд без згоди.

якщо мати – одинока (підтверджується довідкою з РАЦСу).

якщо є довідка про заборгованість зі сплати аліментів понад 4 місяці.

якщо дитина має інвалідність або серйозне захворювання (за умов відповідних документів).

А що, якщо дитина їде з іншою особою?

У МВС пояснили – якщо дитину супроводжує не батько чи мати, потрібна нотаріальна згода обох батьків на виїзд із зазначенням супровідної особи. Окрім того, треба вказати країну та термін поїздки.

Усі документи мають бути чинними та правильно оформленими.

Які особливості вивезення дітей за кордон під час дії воєнного стану?

У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, може здійснюватися в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима.

А також в супроводі інших осіб, які мають бути уповноважені одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків в цьому випадку не потрібна.