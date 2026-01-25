Які підстави для позбавлення батьківських прав в Україні?

Позбавлення батьківських прав реальний судовий механізм захисту дитини, який застосовують лише у випадках, прямо визначених законом. Він застосовується не для покарання батьків, а усунення загрози життю, здоров’ю або нормальному розвитку дитини.

Підстави для такого рішення чітко закріплені у статті 164 Сімейного кодексу України. Суд може позбавити батьківських прав, якщо батьки:

не забрали дитину з пологового будинку та тривалий час не виявляли піклування;

системно ухиляються від виховання та забезпечення освіти;

жорстоко поводяться з дитиною;

траждають на хронічний алкоголізм або наркоманію;

експлуатують дитину чи примушують до жебракування;

або були засуджені за умисний злочин проти дитини.

Важливо, що цей перелік є вичерпним та не може тлумачитися довільно. Рішення ухвалює виключно суд, з обов’язковою участю органів опіки та піклування, які попередньо досліджують умови життя дитини та поведінку батьків.

Важливо! Без доведених фактів, передбачених законом, позбавлення батьківських прав неможливе.

Хто може ініціювати позбавлення батьківських прав?

Ініціювати судовий розгляд можуть не лише один із батьків, а й опікун, піклувальник, особа або установа, в якій проживає чи перебуває дитина. Також це може бути орган опіки та піклування, прокурор та навіть сама дитина з 14 років.

Довідково: Справи зазвичай подаються за місцем проживання відповідача, однак у разі неможливості його встановлення закон дозволяє альтернативні варіанти підсудності, зокрема одночасне звернення з вимогою про стягнення аліментів.

Важливо, що позбавлення батьківських прав має індивідуальний характер. Судове рішення стосується лише конкретної дитини, щодо якої доведено неправомірну поведінку батьків. Щодо інших дітей у цій же сім’ї батьківські права можуть зберігатися.

Які наслідки позбавлення батьківських прав?

Правові наслідки такого рішення є суттєвими згідно із статтею 166 СКУ. Батьки втрачають право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце проживання, давати згоду на усиновлення, а також право на утримання від дитини в майбутньому і спадкування за законом.

Водночас позбавлення батьківських прав не звільняє від обов’язку утримувати дитину. Суд може одночасно розвʼязати питання про стягнення аліментів, які сплачуються на користь іншого з батьків, законного представника або установи, де перебуває дитина.

