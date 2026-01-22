Який розмір аліментів у 2026 році?

Збільшення прожиткового мінімуму для дітей автоматично призвело до підвищення мінімального розміру аліментів. Про це повідомляють у Міністерство юстиції України.

Закон встановлює гарантований мінімум утримання дитини – не менше 50% прожиткового мінімуму для відповідної вікової групи. Саме ця норма є базовою та застосовується незалежно від доходів платника, якщо інший розмір не визначено за домовленістю між батьками або рішенням суду.

Відповідно до оновлених показників, з 1 січня 2026 року мінімальний розмір аліментів становить:

1 408,5 гривні на місяць для дітей віком до шести років;

1 756 гривень на місяць для дітей віком від шести до 18 років.

У Мін’юсті підкреслюють, що ці суми формують гарантований державою мінімум фінансової підтримки дитини та не є кінцевими. Тобто за наявності підстав аліменти можуть бути значно вищими.

Хто має право на аліменти?

Право на отримання аліментів має дитина незалежно від того, чи перебували батьки у шлюбі. Виплати можуть призначатися на утримання неповнолітніх дітей, а в окремих випадках також й повнолітніх, якщо вони продовжують навчання або є непрацездатними.

Довідково: Аліменти можуть сплачуватися добровільно на підставі домовленості між батьками або стягуватися в судовому порядку, якщо згоди досягти не вдалося, уточнює Мінʼюст.

Водночас воєнний стан не звільняє від обов’язку утримувати дитину. Навіть за відсутності офіційного доходу, втрати роботи чи призупинення трудових відносин обов’язок сплачувати аліменти залишається чинним.

Закон виходить з пріоритету інтересів дитини та покладає відповідальність за її матеріальне забезпечення на батьків незалежно від їхніх життєвих обставин

Чи потрібно платити аліменти колишній дружині?