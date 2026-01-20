Який розмір мінімальної зарплати у 2026 році?

Тобто погодинна оплата зросла з 48 до 52 гривень, пише 24 Канал із посиланням на закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Востаннє розмір мінімальної зарплати переглядали ще у 2024 році.

Водночас з мінімальної зарплати людина має сплачувати податки, зокрема податок на доходи фізичних осіб – 18% від суми та військовий збір – 5% від суми відповідно. Тобто з нарахованої зарплати у 8 647 гривень утримуються:

ПДФО – 18% – 1556,46 гривні;

військовий збір – 5% – 432,35 гривні.

Таким чином, "чистими" людина отримає 6658,19 гривні.

Слід також додати, що зміни у мінімальній зарплаті вплинула на пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

З 1 січня збільшено розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема тим, кому починаючи з 2014 року, надано звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка", кавалерам орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги, тим, кого нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Зміна мінімальної зарплати також є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії для непрацюючих осіб, які:

досягли віку 65 років; мають повний страховий стаж (30 для жінок та 35 років для чоловіків відповідно).

Важливо! З 1 січня 2026 року цей розмір не може бути меншим за 3 458,80 гривень – 40% мінімальної зарплати.

Що ще слід знати про зарплату в Україні?