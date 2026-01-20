Який розмір мінімальної зарплати у 2026 році?
Тобто погодинна оплата зросла з 48 до 52 гривень, пише 24 Канал із посиланням на закону про Державний бюджет України на 2026 рік.
Востаннє розмір мінімальної зарплати переглядали ще у 2024 році.
Водночас з мінімальної зарплати людина має сплачувати податки, зокрема податок на доходи фізичних осіб – 18% від суми та військовий збір – 5% від суми відповідно. Тобто з нарахованої зарплати у 8 647 гривень утримуються:
- ПДФО – 18% – 1556,46 гривні;
- військовий збір – 5% – 432,35 гривні.
Таким чином, "чистими" людина отримає 6658,19 гривні.
Слід також додати, що зміни у мінімальній зарплаті вплинула на пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
З 1 січня збільшено розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема тим, кому починаючи з 2014 року, надано звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка", кавалерам орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги, тим, кого нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".
Зміна мінімальної зарплати також є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії для непрацюючих осіб, які:
- досягли віку 65 років;
- мають повний страховий стаж (30 для жінок та 35 років для чоловіків відповідно).
Важливо! З 1 січня 2026 року цей розмір не може бути меншим за 3 458,80 гривень – 40% мінімальної зарплати.
Що ще слід знати про зарплату в Україні?
- В Україні підвищили базовий показник для посадових окладів працівників бюджетної сфери – до 3 470 гривень. Сума актуальна з 1 січня 2026 року. Однак її планують збільшувати й надалі. Наприклад, у 2027 році її хочуть підвищити до 3 744 гривні.
- Різке підвищення "мінімалки" створить підвищення зарплат всюди. Але це має великий вплив на бізнес. Підприємці або також підвищуватимуть ціни, або будуть скорочувати персонал, або ж шукатимуть "сіру" модель виживання.