Яка мінімальна зарплата у 2026 році?

Наразі вона становить 8 647 гривень замість 8 тисяч, про що зазначено у Державному бюджеті України на 2026 рік.

Якщо вирахувати податки, то працівник отримуватиме 6 658 гривень. Ця сума вираховується таким чином:

податок на доходи фізичних осіб: 8647 гривень помножити на 18% = 1556,46 гривні;

військовий збір: 8647 гривень помножити 5% = 432,35 гривні.

На що вплинула зміна "мінімалки"?

Ситуація з мінімальною зарплатою вплинула й на деякі інші виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Наприклад, застрахованим особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, мають страховий стаж менше ніж 6 місяців, передбачені такі виплати:

допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку; допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із 2-кратного розміру мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку.

Тобто для застрахованих осіб, які за 12 місяців перед настанням страхового випадку набули стаж менше як 6 місяців, максимальний розмір допомоги за 1 календарний день становитиме:

допомога по тимчасовій непрацездатності – 284,07 гривень;

допомога по вагітності та пологах – 568,13 гривні.

Зверніть увагу! Зі зміною розміру мінімальної зарплати змінюється розмір максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску. З 1 січня 2026 він становить 1 729, 40 гривень.

