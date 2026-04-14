Як рахують прожитковий мінімум в Україні?

Загальний показник прожиткового мінімуму тепер становить 3 209 гривень. У Пенсійному фонді зауважили, що це на 289 гривень більше, аніж торік. Однак як рахують цю суму – читайте далі.

Насамперед варто зауважити, що для кожної соціальної та демографічної групи населення передбачена окрема сума:

для дітей до 6 років – 2 817 гривень ;

; для дітей від 6 до 18 років – 3 512 гривень ;

; для працездатних осіб – 3 328 гривень ;

; для пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень.

Методику визначення прожиткового мінімуму в Україні затвердили наказом Мінсоцполітики від 3 лютого 2017 року.

Документ передбачає три "вартісні величини": набори харчових продуктів, непродовольчих товарів, а також послуг для задоволення "основних соціальних і культурних потреб". Для розрахунку ж використовують середні споживчі ціни в країні.

Приклад: Якщо на одну особу передбачено одне ліжко або диван зі строком служби 25 років, то за рік обсяг його використання становить 1/25 (або 0,04). Припустимо, що середня ціна такого предмета – 10 тисяч гривень, тоді річна вартість користування ним складе 400 гривень.



Якщо ж холодильник розрахований на одну середньостатистичну сім'ю, його вартість "ділять" між усіма членами домогосподарства. Тобто частка користування таким товаром для кожної людини буде ще меншою.

Цікаво, що до непродовольчих товарів відносять кілька груп: предмети гардероба (від верхнього одягу до білизни), постіль і текстиль, речі першої потреби та гігієни разом із ліками, а також товари для побуту й повсякденного життя.

Натомість до останнього набору включено вартість:

житлово-комунальних послуг і зв'язку (а саме передплати газет і журналів, користування місцевим телефонним зв'язком і листування в межах України);

побутових послуг (наприклад, ремонт житла);

транспортних послуг;

послуг закладів культури (зокрема, їх відвідування).

Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що реальний прожитковий мінімум в Україні перевищує визначений державою показник приблизно в три рази. Для непрацездатних це 8,5 тисячі гривень на місяць, а для працездатної особи з врахуванням податків – 11,2 тисячі гривень.

Тож обговорення можливості підвищити прожитковий мінімум почалися ще з 2019 року. А нещодавно міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що відомство працює над оновленою методикою розрахунку, співпрацюючи із Радою Європи та експертами.

Що ще варто знати про актуальні показники?