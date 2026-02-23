Коли можна розраховувати на доплату до мінімальної зарплати?

Що таке доплата до мінімалки та кому її нараховують, йдеться на ресурсі FactorAcademy.

Передусім треба розібратися, що мінімальна заробітна плата (МЗП) – це встановлений законодавством мінімальний розмір оплати праці за виконану роботу в межах певного часу. Тобто з урахуванням годинних або місячних норм праці.

Зауважте! у 2026 році розмір мінімальної зарплати – 8 647 гривень.

Так, якщо робітник виконав встановлену норму праці, а отримав менше від 8 647 гривень, тоді роботодавець повинен додати до зарплати спеціальну виплату – доплату до мінімальної зарплати.

Насправді робітник отримає все одночасно: і зарплату, і виплату. Але основна ідея – віддати працівникові повну суму мінімальної зарплати, якщо він виконав норму праці.

Які є особливості у нарахуванні доплати?

На ресурсі Головбух йдеться про доплати до авансу. Там пояснюють, що варант не є можливим, адже доплата передбачається лише раз на місяць.

Перед виплатою авансу – загальна сума зарплати ще невідома, бо людина відпрацювала лише пів місяця. Тож розрахувати доплату в цей період нереально.

Важливо! Доплату нараховують в кінці місяця разом із виплатою основної частини зарплати.

Окремий алгоритм існує для погодинної оплати праці. Тут враховуємо, що у 2026 році мінімальна годинна ставка 52 гривні. Водночас – справа в іншому форматі роботи.

Фактично працівник не завантажений повністю. Він може працювати кілька годин на день і про фіксований розмір зарплати говорити тяжко.

Однак якщо погодинна ставка нижча, ніж прописано у законодавстві (52 гривні/година), то роботодавець має збільшити виплати, щоб "витягнути" їх на мінімальний рівень.

Зверніть увагу! Роботодавець не може платити за годину роботи менше, ніж 52 гривні.

Варто знати, що у випадку частково виконаної робочої норми, зарплату нараховуватимуть пропорційно до відпрацьованого часу.

Що ще потрібно знати про зарплати у 2026 році?

Раніше повідомлялося, що в Україні планують оновити Трудовий кодекс до європейських стандартів, що безпосередньо вплине на визначення й нарахування мінімальної зарплати.

Водночас розмір зарплати впливає на майбутню пенсію. В українців є можливість обрати найбільш вигідний період заробітку, щоб мати відповідну виплату на заслуженому відпочинку.