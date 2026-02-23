Коли можна розраховувати на доплату до мінімальної зарплати?
Що таке доплата до мінімалки та кому її нараховують, йдеться на ресурсі FactorAcademy.
Дивіться також Пенсії залишаться мізерними: хто може не розраховувати на індексацію в березні
Передусім треба розібратися, що мінімальна заробітна плата (МЗП) – це встановлений законодавством мінімальний розмір оплати праці за виконану роботу в межах певного часу. Тобто з урахуванням годинних або місячних норм праці.
Зауважте! у 2026 році розмір мінімальної зарплати – 8 647 гривень.
Так, якщо робітник виконав встановлену норму праці, а отримав менше від 8 647 гривень, тоді роботодавець повинен додати до зарплати спеціальну виплату – доплату до мінімальної зарплати.
Насправді робітник отримає все одночасно: і зарплату, і виплату. Але основна ідея – віддати працівникові повну суму мінімальної зарплати, якщо він виконав норму праці.
Які є особливості у нарахуванні доплати?
На ресурсі Головбух йдеться про доплати до авансу. Там пояснюють, що варант не є можливим, адже доплата передбачається лише раз на місяць.
Перед виплатою авансу – загальна сума зарплати ще невідома, бо людина відпрацювала лише пів місяця. Тож розрахувати доплату в цей період нереально.
Важливо! Доплату нараховують в кінці місяця разом із виплатою основної частини зарплати.
Окремий алгоритм існує для погодинної оплати праці. Тут враховуємо, що у 2026 році мінімальна годинна ставка 52 гривні. Водночас – справа в іншому форматі роботи.
Фактично працівник не завантажений повністю. Він може працювати кілька годин на день і про фіксований розмір зарплати говорити тяжко.
Однак якщо погодинна ставка нижча, ніж прописано у законодавстві (52 гривні/година), то роботодавець має збільшити виплати, щоб "витягнути" їх на мінімальний рівень.
Зверніть увагу! Роботодавець не може платити за годину роботи менше, ніж 52 гривні.
Варто знати, що у випадку частково виконаної робочої норми, зарплату нараховуватимуть пропорційно до відпрацьованого часу.
Що ще потрібно знати про зарплати у 2026 році?
Раніше повідомлялося, що в Україні планують оновити Трудовий кодекс до європейських стандартів, що безпосередньо вплине на визначення й нарахування мінімальної зарплати.
Водночас розмір зарплати впливає на майбутню пенсію. В українців є можливість обрати найбільш вигідний період заробітку, щоб мати відповідну виплату на заслуженому відпочинку.