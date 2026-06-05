Додаткове фінансування для Києва

Про те, на що спрямують кошти, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

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Прем'єр-міністерка заявила, що Київ отримає додаткових 2 мільярди гривень на підготовку до зими. Зокрема кошти мають спрямувати на захист енергооб'єктів та забезпечення тепла.

Відомо, що ці кошти стануть частиною державного фінансування для столичного плану стійкості. Зокрема в межах програми уряд вже виділив 966 мільйонів гривень на закупівлю блочно-модульних котелень.

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Зауважте! План стійкості має кожна з українських областей. Це документ, що визначає умови й потенційні завдання для забезпечення безперебійної роботи критичних інфраструктур взимку.

Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку,

– додала Свириденко.

Міністерка також зазначила, що уряд допомагає місцевій владі повною мірою, щоб належним чином підготувати столицю до зими.

Водночас на початку травня в коментарі для Суспільного Віталій Кличко зазначив, що виконання плану енергостійкості – це чималі гроші.

Залишається декілька локацій, де нам вкрай потрібно буде державна допомога реалізовувати дублюючу систему теплопостачання. Розраховуємо на це. Самотужки за такий короткий проміжок часу, і враховуючи брак фінансування, це дуже складно зробити. Тому ще раз хотів би підкреслити, виключно спільними зусиллями,

– пояснив мер столиці.

Зокрема він розповів, що Київ шукає фінустанови, які могли б надати кредити. Але допомога від держави теж важлива.

Що відомо про енергетику України?

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль розповів про нову енергосистему, яку слід збудувати. Йдеться про систему, яку ворогу буде складніше зруйнувати, а Україні легше відновити.

Міністр енергетики пояснив, що ключове завдання полягає у створенні чотирьох рівнів енергостійкості. Це держава, регіони, громади та бізнес.

Водночас через пошкодження в енергосистемі та можливі обстріли Росії – улітку можливі відключення світла. Найкращий сценарій (без відключень) має бути, якщо не буде обстрілів по енергетиці, а на електростанціях обладнання працюватиме безаварійно.