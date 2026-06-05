Дополнительное финансирование для Киева

О том, на что направят средства, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

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Премьер-министр заявила, что Киев получит дополнительные 2 миллиарда гривен на подготовку к зиме. В частности средства должны направить на защиту энергообъектов и обеспечение тепла.

Известно, что эти средства станут частью государственного финансирования для столичного плана устойчивости. В частности в рамках программы правительство уже выделило 966 миллионов гривен на закупку блочно-модульных котельных.

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Заметьте! План устойчивости имеет каждая из украинских областей. Это документ, определяющий условия и потенциальные задачи для обеспечения бесперебойной работы критических инфраструктур зимой.

Дополнительный финансовый ресурс для столицы должен быть направлен на то, чтобы защитить людей от перебоев с теплоснабжением зимой,

– добавила Свириденко.

Министр также отметила, что правительство помогает местным властям в полной мере, чтобы должным образом подготовить столицу к зиме.

В то же время в начале мая в комментарии для Общественного Виталий Кличко отметил, что выполнение плана энергоустойчивости – это немалые деньги.

Остается несколько локаций, где нам крайне нужно будет государственная помощь реализовывать дублирующую систему теплоснабжения. Рассчитываем на это. Самостоятельно за такой короткий промежуток времени, и учитывая недостаток финансирования, это очень сложно сделать. Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть, исключительно совместными усилиями,

– объяснил мэр столицы.

В частности он рассказал, что Киев ищет финучреждения, которые могли бы предоставить кредиты. Но помощь от государства тоже важна.

Что известно об энергетике Украины?

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль рассказал о новой энергосистеме, которую следует построить. Речь идет о системе, которую врагу будет сложнее разрушить, а Украине легче восстановить.

Министр энергетики объяснил, что ключевая задача заключается в создании четырех уровней энергоустойчивости. Это государство, регионы, общины и бизнес.

В то же время из-за повреждений в энергосистеме и возможных обстрелов России – летом возможны отключения света. Лучший сценарий (без отключений) должен быть, если не будет обстрелов по энергетике, а на электростанциях оборудование будет работать безаварийно.