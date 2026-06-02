Что известно о строительстве новой энергосистемы Украины?

Ее строительство происходит по принципу энергетических сот, о чем сообщает Минэнерго.

Детали рассказал первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, война показала: концентрация энергетических активов означает концентрацию рисков.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Поэтому наша задача - построить систему, которую сложнее разрушить и легче восстановить. Для Украины это означает четыре уровня энергетической устойчивости: государство, регионы, общины и бизнес. Каждый уровень имеет собственную ответственность и собственные инструменты обеспечения энергетической безопасности.

Вторая часть заключается в том, что защита должна быть встроена в саму систему и ее управление. То есть это физическая защита, системы ПВО, кибербезопасность, резервирование, модульность оборудования и быстрая ремонтопригодность.

Но главной метрикой становится именно скорость восстановления. В связи с этим на следующий отопительный сезон готовится резерв для критических элементов энергосистемы.

Россия пыталась сделать энергетику инструментом нашего истощения. Мы должны сделать ее инструментом нашей устойчивости,

– заявил Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Министр энергетики отметил, что сейчас амбиция Украины – это стать региональным энергетическим хабом на пересечении европейских коридоров и частью ответа на вызовы энергетической безопасности Европы.

Что известно о российских атаках?

Ночью и утром 2 июня россияне совершили массированную атаку. Удары осуществляли по объектам энергетической инфраструктуры. На утро были обесточивания в результате обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Кроме того, во время ночной атаки враг применил комбинированную тактику на объект компании "Нафтогаз". Сначала объект атаковали беспилотниками. Примерно через час россияне нанесли повторный удар, но уже ракетами.