Что известно о развитии системы газовой генерации?

О том, какие проекты поддержит Кабмин, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

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Так, министр энергетики сообщил, что на развитие распределенной генерации газа направят почти 939 миллионов гривен.

Известно, что правительство поддержало решение после представления Министерства энергетики в сотрудничестве с Финляндией.

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Средства будут направлены из Финско-украинского инвестиционного фонда в соответствии с рамочным соглашением между нашими государствами,

– отметил Шмыгаль.

В частности он пояснил, что по этим средствам планируют поддержать проекты "Укрнафты". Сейчас компания активно развивает генерацию – на газе собственной добычи.

Если конкретнее – речь идет об установлении газопоршневой электрогенерации в двух областях:

до 40 мегаватт на Ивано-Франковщине;

до 20 мегаватт на Львовщине.

В частности министр поблагодарил правительство и партерам. И добавил, что соответствующее решение позволит укрепить энергобезопасность и обеспечит надежное электроснабжение для украинцев и бизнеса.