О чем Сербия договорилась у России

Об этом поздно вечером в четверг сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, пишет Reuters.

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После встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером министр подтвердила, что договорилась о продлении газового контракта еще на три месяца – до конца сентября 2026 года.

Продление еще на три месяца после 30 июня подтверждено,

– отметила Джедович-Ханданович.

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В марте Белграду удалось заключить газовое соглашение с "Газпромом" на 3 месяца, но оно уже подходит к концу в конце июня.

Руководительница сербского Минэнерго подчеркнула, что продление контракта на поставку российского газа имеет большое значение для страны.

Это важно для нашего государства, для наших граждан и для нашей экономики, ведь речь идет о стабильных поставках, чрезвычайно доступную цену, а также о гибкости условий и необходимые объемы газа, – отметила она.

К слову, Сербия стремится к долгосрочному контракту с Москвой на поставку газа, но заключить его так и не удалось. прошлым летом подошло к концу трехлетнее соглашение с "Газпромом", и после импорт газа в страну удается обеспечивать только за счет вот таких коротких трехмесячных пролонгаций.

Ранее президент Сербии Александар Вучич уже выражал разочарование по этому поводу, но договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о газе не смог.

Заметьте! Сейчас Сербия покрывает свои потребности на 90% с помощью дешевого российского газа. В то же время Белград все же делает попытки постепенно диверсифицировать источники поставок и закупает партии газа в Азербайджане, а также импортирует СПГ через терминалы в Греции.