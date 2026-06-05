Про що Сербія домовилася у Росії

Про це пізно ввечері в четвер повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович, пише Reuters.

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Після зустрічі в Санкт-Петербурзі з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером міністерка підтвердила, що домовилася про продовження газового контракту ще на три місяці – до кінця вересня 2026 року.

Продовження ще на три місяці після 30 червня підтверджено,

– зазначила Джедович-Ханданович.

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У березні Белграду вдалося укласти газову угоду з "Газпромом" на 3 місяці, але вона вже добігає кінця наприкінці червня.

Очільниця сербського Міненерго наголосила, що продовження контракту на постачання російського газу має велике значення для країни.

Це важливо для нашої держави, для наших громадян і для нашої економіки, адже йдеться про стабільні поставки, надзвичайно доступну ціну, а також про гнучкість умов і необхідні обсяги газу, – зауважила вона.

До слова, Сербія прагне довгострокового контракту з Москвою на постачання газу, але укласти його так і не вдалося. минулого літа добігла кінця трирічна угода з "Газпромом", і після імпорт газу до країни вдається забезпечувати лише за рахунок ось таки коротких тримісячних пролонгацій.

Раніше президент Сербії Александар Вучич вже висловлював розчарування з цього приводу, але домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про газ не зміг.

Зауважте! Наразі Сербія покриває свої потреби на 90% за допомогою дешевого російського газу. Водночас Белград все ж таки робить спроби поступово диверсифікувати джерела постачання і закуповує партії газу в Азербайджані, а також імпортує СПГ через термінали в Греції.