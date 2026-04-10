Чому можуть урізати кошти для Сербії?

Ця балканська держава не є членом Євросоюзу, однак після початку переговорів про вступ у 2014 році має право на фінансову допомогу та гранти для проведення реформ, пише Politico.

Однак політика, яку проводить сербська влада, і її орієнтація на Росію, змушує ЄС переглянути фінансування для Сербії.

Ми дедалі більше занепокоєні тим, що відбувається в Сербії. Йдеться про закони, які підривають незалежність судової системи, придушення протестів і регулярне втручання в діяльність незалежних медіа,

– заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, зараз Єврокомісія оцінює, чи відповідає країна вимогам для отримання виплат у межах фінансових інструментів ЄС.

До того ж Брюсселю не подобається, що Сербія зміцнює свої зв’язки з Москвою, попри отримання коштів від ЄС.

Як країна-кандидат, ми також очікуємо, що Сербія підтримуватиме нашу зовнішню політику і більше узгоджуватиме свої позиції з нашими,

– наголосила Кос.

Європейські чиновники розповіли виданню, що голоси за призупинення фінансування для Сербії останніми тижнями лунають все гучніше.

Однак все залежатиме від того, що вирішить Венеційська комісія. Цей дорадчий орган Ради Європи з правових питань наприкінці місяця надасть свій експертний висновок щодо змін у законодавстві в Сербії, які викликали багато суперечок.

Цей висновок може стати підставою для замороження фінансування для Белграда.

Важливо! Євросоюз є найбільшим донором для Сербії. Брюссель виділив вже понад 586 мільйонів євро безповоротної допомоги у 2021 – 2024 роках. Ще до 1,5 мільярда євро країна зможе отримати за умови проведення реформ.

Чому Сербія має тісні зв'язки з Росією?

Сербія тривалий час має теплі стосунки з Москвою. Головний редактор сербського порталу FakeNews Tracker Іван Суботич розповів в інтерв'ю Insight News Media, що в країні "історично люблять росіян".

Коли я ставлю Путіна на першу шпальту, продажі зростають на 40%,

– заначив він.

На цьому тлі, вкупі з повідомленнями про порушення демократії в країні, стосунки з Євросоюзом у Сербії теж погіршуються. Напруга зросла ще більше в грудні минулого року, коли президент Александар Вучич проігнорував саміт ЄС – Західні Балкани.

Минулого місяця Сербію також критикували через повідомлення про насильство та порушення під час місцевих виборів. Також невдоволення в ЄС викликав поліцейський рейд в університеті, де відбулися сутички між студентами та правоохоронцями.

Саме ці події разом із подальшою співпрацею Сербії з Москвою стали переломним моментом у відносинах із Брюсселем і змусили Єврокомісію зайняти жорсткішу позицію,

– зазначив один із чиновників ЄС.

Зауважте! За даними сербського уряду, з 2000 року країна отримала понад 7 мільярдів євро фінансування та інвестицій від ЄС.

Як Сербія співпрацює з Росією?