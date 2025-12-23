Яку угоду уклала Сербія з Росією?

Про це у вівторок заявив сербський президент Александар Вучич, передає 24 Канал з посиланням на AFP.

Нова газова угода розрахована усього на три місяці. Втім, за словами Вучича, вона забезпечить країні достатньо електроенергії та газу цієї зими.

Ми погодилися продовжити постачання газу ще на три місяці – до 31 березня, щоб люди могли почуватися у безпеці та спокійно спати,

– зазначив президент.

Зауважимо, що цього літа завершилася трирічна угода Сербії та Росії на постачання газу. Белград прагне довгострокового газового контракту з Москвою, але укласти його так і не вдалося. Тому наразі постачання відбуваються за рахунок таких коротких пролонгацій.

Раніше Вучич вже висловлював розчарування з цього приводу. Ба більше, президент заявив, що розпочне переговори щодо альтернативних джерел постачання, якщо не вдасться домовитися з Росією до кінця року.

Варто знати! Сербія має статус країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу, але не поспішає розривати тісні зв’язки з Росією. Це, зокрема, пояснюється тим, що вона закуповує газ у Москви за цінами, що нижчі за ринкові. За даними сербської газової компанії, Белград імпортує близько 6 мільйонів кубометрів російського газу на добу за ціною до 290 євро за тисячу кубометрів, тоді як ринкова ціна становить близько 360 євро.

Яка ситуація навколо російського НПЗ в Сербії?

Водночас Белград намагається впоратися із проблемами, які виникли у нафтової компанії Petroleum Industry of Serbia (NIS) після запроваджень проти неї санкцій США. Ця компанія володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, а контрольний пакет у ній належить Росії.

Наразі, за словами Вучича, йдуть переговори між "Газпромом" щодо продажу російської частки в NIS з угорською національною компанією MOL, пише РТС. Сербський президент зауважив, що не заперечує проти такого варіанту, оскільки Угорщина є дружньою до Сербії країною.

Угорці – наші друзі. Нам важливо завершити цей процес якомога швидше, до 15 січня,

– наголосив Вучич.

Важливо! Раніше сербська влада встановила крайній термін для продажу частки Росії у NIS – середину січня. Після цього, у разі відсутності угоди, держава планує призначити власне керівництво компанії та запропонувати викуп акцій.

