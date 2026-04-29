Це рішення стало одним із найшвидших переглядів громадянства у сучасній практиці країни. Про це пише Nedeljnik.

Чому Сербія анулювала громадянство?

Уряд Сербії ухвалив рішення анулювати громадянство Якубу Закрієву – племіннику глави Чечні Рамзана Кадирова – всього через п’ять днів після його надання.

Спочатку документ про надання громадянства був підписаний як винятковий випадок: Закрієва офіційно визнали іноземцем, прийняття якого "становить інтерес для Республіки Сербія". Саме ця норма часто використовується у випадках, коли держава хоче продемонструвати політичний або економічний інтерес до певної особи.

Проте вже за кілька днів ситуація кардинально змінилася. Сербська влада переглянула своє рішення і скасувала його, пославшись на іншу статтю законодавства – про можливу загрозу національній безпеці, громадському порядку та здоров’ю населення.

Фактично це означає, що одна й та сама особа за короткий час пройшла шлях від "бажаного громадянина" до "небажаного через ризики для держави". Особливу увагу викликає швидкість зміни рішення. За даними сербських медіа, громадянство було скасоване менш ніж через добу після того, як інформація про нього з’явилася у публічному просторі.

Окремо зазначається, що рішення про надання і про анулювання громадянства підписував один і той самий прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут.

Хто такий Якуб Закрієв і чому він у фокусі уваги?

Якуб Закрієв – це представник однієї з впливових родин у Чечні, який поєднує політичне походження, роботу в російській регіональній владі та участь у великих державних бізнес-структурах, що виникли або були передані під контроль держави після посилення ролі Кремля у приватному секторі.

Він є племінником глави Чечні Рамзана Кадирова по лінії його старшої сестри Зулай. Такий родинний зв’язок у чеченській політичній системі має не лише формальне, а й практичне значення: близькі родичі Кадирова часто займають ключові адміністративні або економічні посади в регіоні та в структурах, пов’язаних із федеральним центром.

Закрієв входить до ширшого кола так званої "кадировської вертикалі", де кадрові призначення часто базуються не лише на професійних, а й на кланових зв’язках. Одним із найпомітніших етапів його кар’єри стало призначення мером Грозного у 2018 році, коли йому було близько 27 років. Це зробило його одним із наймолодших міських голів у Росії.

Таке призначення в умовах чеченської політичної системи зазвичай розглядається як показник довіри з боку регіонального керівництва, а не результат класичної кар’єрної конкуренції в муніципальному управлінні. Після роботи в адміністративному секторі Закрієв також опинився у сфері великого корпоративного управління, пов’язаного з російськими державними інтересами.

Зокрема, у 2023 році він був призначений керівником російського підрозділу компанії Danone після того, як активи французького концерну в Росії були передані під тимчасове державне управління. Цей епізод став частиною ширшого процесу перерозподілу західних активів у Росії після початку повномасштабної війни проти України.

Що насправді стоїть за рішенням Белграда?

Сербія останніми роками перебуває під постійною увагою через практику надання громадянства громадянам Росії. Зокрема особам, пов’язаним із політичними та бізнес-елітами.

Після початку повномасштабної війни проти України цей механізм почав розглядатися ЄС значно жорсткіше – як потенційний шлях для обходу візових обмежень і санкцій. Саме тому випадки швидкого надання і такого ж швидкого відкликання громадянства свідчать про посилення перевірок та політичної обережності Белграда.