Наразі Ахмат обіймає посаду міністра спорту регіону, ця посада також залишиться за ним, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про призначення Ахмата Кадирова?
Рамзан Кадиров, коментуючи нове призначення сина, заявив, що той "за час своєї діяльності зробив вагомий внесок у розвиток соціально-економічних напрямів республіки".
Нагадаємо, що Ахмат Кадиров народився 2005 року. З 2022 року він обіймав посаду радника глави Чеченської Республіки, був головою ради регіонального відділення Російського руху дітей та молоді "Рух перших".
У листопаді 2023 року Ахмат був призначений першим заступником міністра республіки з фізичної культури, спорту та молодіжної політики.
17 лютого 2024 року син Кадирова отримав посаду міністра Чеченської Республіки у справах молоді.
21 травня 2024 року він став міністром Чеченської Республіки з фізичної культури та спорту.
23 травня 2024 року Ахмал був обраний президентом футбольного клубу "Ахмат".
20-річний син Кадирова також є заслуженим працівником галузі молодіжної політики Чеченської Республіки.
- Зауважимо, що призначення Ахмата на посаду віцепрем'єра Чечні відбулося на тлі чуток про значне погіршення здоров'я самого Рамзана Кадирова.
- Так, у ЗМІ писали, що вночі 25 грудня Кадирова терміного госпіталізували до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента Росії. Там його ледве відкачали, після чого він повернувся додому.
- Понад тиждень Кадиров не з'являвся на публіці.
- 4 січня його побачили з тростиною під час відкриття школи хафізів у селі Новий Шарой.
- Нагадаємо, що у 2026 році в Чечні заплановані вибори глави республіки. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям глави Чечні, в Кремлі схвалили його кандидатуру.