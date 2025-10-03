Как сербская NIS может обойти санкции США?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что НПЗ может избежать санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Дроны атаковали НПЗ на Урале за более 1400 километров: там объявили эвакуацию из-за пожара

Для этого российские владельцы NIS, главной нефтяной компании и единственного НПЗ страны, готовы продать долю акций компании.

Вучич подтвердил, что российский "Газпром" может продать 11,3% акций NIS и позволить ему начать импорт сырой нефти американского производства. Эти предложения направлены на решение беспокойств, высказанных Управлением по контролю за иностранными активами США.

"Газпром" и его нефтяное подразделение вместе владеют около 56% компании. Политик добавил, что хотя Россия может искать компромисса, позиция США, вероятно, отражает более широкие политические соображения.

НПЗ NIS в Панчево, что к востоку от столицы Сербии Белграда, пока импортирует сырую нефть по трубопроводу Janaf через соседнюю Хорватию, которая является членом ЕС, в отличие от Сербии, и опасается неизбежного прекращения поставок.

Сербия предложила выкупить у россиян долю NIS, которую она продала "Газпрому" в 2008 году, но хочет избежать принудительного поглощения. Компания жизненно важна для топливного рынка балканской страны и остается одним из главных источников дохода.

Что известно о введении санкций против НПЗ в Сербии?

США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии Gazprom Neft в список санкций 10 января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это сделали из-за так называемого "вторичного риска" вследствие подавляющей российской собственности в этой компании в свете российского вторжения в Украину. При этом компании Gazprom Neft предоставили 45 дней на выход из собственности NIS, однако власти США постоянно откладывали введение ограничений.

Меры не вступили в силу из-за шести отложений во времена администрации Дональда Трампа. 1 октября они должны были быть введены, однако в очередной раз были перенесены еще на неделю.

Что известно о санкциях против России?