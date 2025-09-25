Как ЕС усиливает запрет на российский СПГ?

В новом санкционном пакете ЕС закрывает лазейку для России, которая ранее позволяла Кремлю обходить запрет на поставки СПГ. Об этом сообщил в четверг, 25 сентября, министр энергетики Польши Милош Мотыка, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

До этого в 12-м пакете санкций против России, принятом в 2024 году, некоторые виды СПГ, в частности, бутан и изобутан, были исключены из ограничений из-за того, что их в основном используют в качестве сырья для производства нефтехимических продуктов.

Другие же виды сжиженного газа, как правило, применяют как топливо для автомобилей и отопления.

Новый пакет санкций ЕС закрывает ранее существующие исключения, еще больше ограничивая доходы Кремля от продажи СПГ.

Добавление бутана к санкциям закроет возможность его импорта из России и Беларуси как компонента для создания смеси сжиженного нефтяного газа, ликвидировав лазейку в действующем запрете на импорт СПГ,

– отметил Мотыга.

Заметим, что до введения санкций ЕС Польша была крупнейшим импортером российского сжиженного газа.

Однако, по данным Польской организации сжиженного газа (POGP), в первом полугодии 2025 года Швеция стала главным поставщиком СПГ в Польшу, а импорт сжиженного газа из России значительно сократился, хотя и не до нуля.

Важно! Сейчас ЕС продолжает активно покупать российский сжиженный газ. Более того, импорт сжиженного газа из России в 2025 году даже вырос. По данным Deutsche Welle, за первые шесть месяцев 2025 года ЕС закупил российского СПГ на 4,4 миллиарда евро, тогда как за аналогичный период 2024-го эта сумма составляла лишь 3,47 миллиарда. В частности, российский СПГ продолжают покупать Испания, Бельгия, Нидерланды, Франция.

Что известно о 19-м пакете санкций?