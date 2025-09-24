Об этом Крис Райт заявил в эфире Fox News, информирует 24 Канал.

Что известно о готовности США заменить российское газоснабжение для ЕС?

Как заявил во время общения с журналистами Крис Райт, Америка готова "уже сегодня" заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Согласно его словам, Штаты имеют достаточные мощности для этого.



Америка сегодня готова заместить весь российский газ, который поступает в Европу, а также все российские продукты переработки нефти... У нас есть возможности. Мы готовы удовлетворить их потребности,

– заявил глава Минэнергетики США.

К слову, Силы обороны Украины уже на протяжении определенного времени атакуют НПЗ в России. Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в России уже возникают проблемы с внутренним перераспределением нефти. Также были разговоры о возможном уменьшении нефтедобычи. Поэтому, в России уже жалуются на негативные эффекты в экономике.

