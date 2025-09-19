Кто импортирует российский газ?

Об этом рассказала пресс-секретарь ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, эти страны получают газ из России через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через соответствующие терминалы. В список вошли:

Бельгия;

Франция;

Греция;

Венгрия;

Нидерланды;

Португалия;

Словакия

и Испания.

При этом Итконен отметила, что Брюссель не имеет данных о том, где российский газ фактически используется.

Сколько Россия поставляет газа в Европу?

По данным Reuters, импорт СПГ из России в ЕС снизился с 22% в первом квартале 2021 года до 14% во втором квартале 2025 года. Поставки в Европу осуществляются через проект Yamal LNG под руководством Novatek.

Крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая приобрела около 4 миллионов тонн за первые восемь месяцев года. Далее следуют:

Бельгия – 2,3 миллиона тонн;

Испания – 1,8 миллиона тонн;

Нидерланды – около 1 миллиона тонн.

В частности, французская компания TotalEnergies получает около 4 миллионов тонн СПГ в год с завода в Монтуа-де-Бретань.

А бывшее подразделение "Газпрома" в Германии, SEFE, имеет контракт на импорт 2,9 миллиона тонн газа ежегодно через порт Зебрюгге.

Как ЕС хочет отказаться от российского газа?