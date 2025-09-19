Кто импортирует российский газ?

Об этом рассказала пресс-секретарь ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, эти страны получают газ из России через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через соответствующие терминалы. В список вошли:

  • Бельгия;
  • Франция;
  • Греция;
  • Венгрия;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Словакия
  • и Испания.

При этом Итконен отметила, что Брюссель не имеет данных о том, где российский газ фактически используется.

Сколько Россия поставляет газа в Европу?

По данным Reuters, импорт СПГ из России в ЕС снизился с 22% в первом квартале 2021 года до 14% во втором квартале 2025 года. Поставки в Европу осуществляются через проект Yamal LNG под руководством Novatek.

Крупнейшим импортером российского СПГ в Европе является Франция, которая приобрела около 4 миллионов тонн за первые восемь месяцев года. Далее следуют:

  • Бельгия – 2,3 миллиона тонн;
  • Испания – 1,8 миллиона тонн;
  • Нидерланды – около 1 миллиона тонн.

В частности, французская компания TotalEnergies получает около 4 миллионов тонн СПГ в год с завода в Монтуа-де-Бретань.

А бывшее подразделение "Газпрома" в Германии, SEFE, имеет контракт на импорт 2,9 миллиона тонн газа ежегодно через порт Зебрюгге.

Как ЕС хочет отказаться от российского газа?

  • Американский президент Дональд Трамп недавно упрекнул ЕС за то, что страны продолжают до сих пор покупать российскую нефть и газ. Он заявил, что таким образом Европа финансирует войну против Украины.

  • Поэтому Европейская комиссия рассматривает возможность ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций против Москвы. Одновременно в ЕС обсуждают план полного прекращения закупок российской нефти и газа до 1 января 2028 года, а также запрет на подписание краткосрочных контрактов с российскими поставщиками, который может вступить в силу уже в следующем году.

  • Вместо этого ЕС планирует заменить поставки российского СПГ американским газом. Еврокомиссия намерена способствовать компаниям, которые занимаются поставками сжиженного газа из США в Европу.