Хто імпортує російський газ?

Про це розповіла прессекретарка ЄС з енергетики Анна-Кайса Ітконен, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

За її словами, ці країни отримують газ з Росі через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через відповідні термінали. До списку увійшли:

Бельгія;

Франція;

Греція;

Угорщина;

Нідерланди;

Португалія;

Словаччина

та Іспанія.

При цьому Ітконен зазначила, що Брюссель не має даних про те, де російський газ фактично використовується.

Скільки Росія постачає газу до Європи?

За даними Reuters, імпорт СПГ з Росії до ЄС знизився з 22% у першому кварталі 2021 року до 14% у другому кварталі 2025 року. Постачання до Європи здійснюється через проєкт Yamal LNG під керівництвом Novatek.

Найбільшим імпортером російського СПГ у Європі є Франція, яка придбала близько 4 мільйони тонн за перші вісім місяців року. Далі йдуть:

Бельгія – 2,3 мільйона тонн;

Іспанія – 1,8 мільйона тонн;

Нідерланди – близько 1 мільйона тонн.

Зокрема, французька компанія TotalEnergies отримує близько 4 мільйонів тонн СПГ на рік із заводу в Монтуа-де-Бретань.

А колишній підрозділ "Газпрому" в Німеччині, SEFE, має контракт на імпорт 2,9 мільйона тонн газу щороку через порт Зебрюгге.

Як ЄС хоче відмовитися від російського газу?