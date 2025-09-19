Як Іспанія збирається скоротити імпорт російського газу?

В п'ятницю, 19 вересня, Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його країна активно скорочує обсяги імпорту російського СПГ і прагне розширювати співпрацю з іншими постачальниками, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Він підкреслив, що Іспанія залишається одним з основних споживачів російського газу в ЄС, проте вживає заходів для зменшення цієї залежності. Зокрема мова йде про постачання енергоносіїв з США.

Як в Іспанії ставляться до використання заморожених російських активів?

Куерпо також зазначив, що Мадрид підтримує ініціативи Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в ЄС, для фінансування українського уряду.

З боку Іспанії ми виступаємо за максимально можливе збільшення обсягів допомоги Україні. Ми підтримуємо пошук творчих рішень для залучення цих заморожених активів,

– сказав він.

