Как Испания собирается сократить импорт российского газа?
В пятницу, 19 сентября, Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что его страна активно сокращает объемы импорта российского СПГ и стремится расширять сотрудничество с другими поставщиками, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Он подчеркнул, что Испания остается одним из основных потребителей российского газа в ЕС, однако принимает меры для уменьшения этой зависимости. В частности речь идет о поставках энергоносителей из США.
Как в Испании относятся к использованию замороженных российских активов?
Куэрпо также отметил, что Мадрид поддерживает инициативы Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, для финансирования украинского правительства.
Со стороны Испании мы выступаем за максимально возможное увеличение объемов помощи Украине. Мы поддерживаем поиск творческих решений для привлечения этих замороженных активов,
– сказал он.
Что нужно знать о санкционном давлении на Россию?
ЕС планирует полностью отказаться от российского газа до 2028 года. В частности речь идет в о запрете на импорт российского сжиженного природного газа.
Параллельно с этим президент США заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но выдвинул требование. В своем обращении он поставил условием прекращения закупок российской нефти.
В ответ на эти давления Россия, в свою очередь, планирует изменить механизм ценообразования на нефть, чтобы укрепить бюджет на фоне санкций и падения цен на нефть. Правительство страны также рассматривает возможность повышения ставки НДС для сдерживания дефицита бюджета.