Что Эстония решила относительно российского СПГ?

Таким образом Таллинн стремится сократить военные доходы Москвы и укрепить безопасность, пишет 24 Канал со ссылкой на ERR.

Читайте также Словакии и Венгрии нечем заменить российскую нефть и газ: страны будут сопротивляться США

17 сентября министр иностранных дел Маргус Цахкна подал в правительство предложение о продлении и расширении действующих санкций, которые запрещают импорт и закупку природного газа из России. По словам Цахкны, цель продолжения – это полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас разрешается покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в пределах распределительной сети. После вступления в силу изменений запрет импорта также будет распространяться на СПГ, импортируемый за пределами распределительной сети,

– пояснил министр иностранных дел Эстонии.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не изменила своих амбиций, а продолжает агрессию против Украины. Кроме того, Кремль подрывает глобальную безопасность.

Мы и в дальнейшем будем повышать цену агрессии для России и искать пути сокращения доходов, которые питают ее военную машину,

– заявил Цахкна.

Важно! Подобные запреты будут применяться и в отношении Беларуси, ведь Минск поддерживает действия России.

Импорт СПГ российского происхождения также ограничили:

Финляндия; Латвия; Литва.

Они это делали различными механизмами – или путем закрытия границ, или через запреты, установленные законом.

Параллельно был начат процесс RePowerEU. Он предусматривает прекращение импорта природного газа и нефти от государства-агрессора.

В частности Эстония еще в апреле 2022 года решила отказаться от использования российского газа.

Обратите внимание! Поскольку объемы импорта небольшие, ограничения не окажет существенного влияния на экономику или бизнес-среду страны.

Что известно об импорте российского газа в страны Европы?