Что Эстония решила относительно российского СПГ?
Таким образом Таллинн стремится сократить военные доходы Москвы и укрепить безопасность, пишет 24 Канал со ссылкой на ERR.
17 сентября министр иностранных дел Маргус Цахкна подал в правительство предложение о продлении и расширении действующих санкций, которые запрещают импорт и закупку природного газа из России. По словам Цахкны, цель продолжения – это полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Сейчас разрешается покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в пределах распределительной сети. После вступления в силу изменений запрет импорта также будет распространяться на СПГ, импортируемый за пределами распределительной сети,
– пояснил министр иностранных дел Эстонии.
Глава МИД подчеркнул, что Россия не изменила своих амбиций, а продолжает агрессию против Украины. Кроме того, Кремль подрывает глобальную безопасность.
Мы и в дальнейшем будем повышать цену агрессии для России и искать пути сокращения доходов, которые питают ее военную машину,
– заявил Цахкна.
Важно! Подобные запреты будут применяться и в отношении Беларуси, ведь Минск поддерживает действия России.
Импорт СПГ российского происхождения также ограничили:
- Финляндия;
- Латвия;
- Литва.
Они это делали различными механизмами – или путем закрытия границ, или через запреты, установленные законом.
Параллельно был начат процесс RePowerEU. Он предусматривает прекращение импорта природного газа и нефти от государства-агрессора.
В частности Эстония еще в апреле 2022 года решила отказаться от использования российского газа.
Обратите внимание! Поскольку объемы импорта небольшие, ограничения не окажет существенного влияния на экономику или бизнес-среду страны.
Что известно об импорте российского газа в страны Европы?
Европейский Союз должен полностью отказаться от нефти, нефтепродуктов и газа из России. Такое обещание предоставили Соединенным Штатам страны Евросоюза. Отказаться от импорта из страны-агрессора ЕС должен до конца 2026 года.
США настаивают на том, чтобы Европа полностью отказалась от российского импорта. Поэтому Вашингтон предлагает странам-союзницам собственные энергоносители.