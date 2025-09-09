Что сейчас известно об отношениях между Пекином и Москвой?

Получив в конце августа первую в истории зарубежную поставку из российского проекта Arctic LNG 2, Китай теперь закупает больше подсанкционного российского СПГ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Китай определил терминал в городе Бейхай для приема этих партий. Выбрав один порт с ограниченной международной вовлеченностью, Пекин пытается изолировать более широкий газовый сектор от возможных репрессий.

Закупки осуществляются также через малоизвестную компанию, чтобы скрыть фактического конечного потребителя. В то же время китайские импортеры, в частности государственная Cnooc, переориентируют свои регулярные поставки в другие места, чтобы не ассоциироваться с этими соглашениями и не подвергнуться санкции со стороны США.

Когда прибыла первая партия? Первая партия газа из Arctic LNG 2 прибыла в Китай накануне встречи Путина с его китайским коллегой и поэтому расценивалась скорее как символический жест. Продолжая принимать поставки, Пекин посылает значительно более мощный сигнал, но одновременно рискует втянуться в американские усилия по давлению на Москву из-за войны в Украине.

Обратите внимание! Тогда как администрация Трампа критиковала Индию за торговлю нефтью с Россией, Китай до сих пор избегал подобных замечаний или экономических санкций.

По данным сервисов отслеживания судов, третья партия топлива из Arctic LNG 2 должна прибыть на юг Китая уже в понедельник. Еще по меньшей мере четыре судна находятся в пути.

Российский проект долгое время не мог найти покупателей после того, как его в 2023 году под санкции отнесла администрация Байдена – мера имела целью перекрыть России доходы от экспорта энергоносителей. Поставки СПГ с завода начались в прошлом году через так называемый "темный флот", но только доставка в Китай оказалась успешной в плане выхода на иностранный рынок,

– пишет Bloomberg.

Белый дом Дональда Трампа официально не комментировал эти поставки. Это резко контрастирует с подходом администрации Байдена, которая быстро накладывала санкции на компании и суда, что, вероятно, помогали экспортировать топливо с Arctic LNG 2.

Важно! Китайские компании традиционно старались не пересекать "красные линии" США, ведь многие из них имеют долгосрочные контракты с американскими экспортными мощностями.