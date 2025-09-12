Что США предлагают Евросоюзу вместо российского газа?

Такое заявление сделал секретарь США по энергетике Крис Райт по итогам встречи с европейским комиссаром по вопросам энергетики Даном Йоргенсеном, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Крис Райт даже привел интересные цифры. Согласно его словам, почти 50% импортируемого газа в Европе происходит из России.

Мы рассматриваем энергетику как важную стабилизирующую силу для мира. Наша цель заключается в том, чтобы экспортировать американскую энергию нашим союзникам по всему миру, чтобы они могли покупать энергию у надежных друзей, а не у противников,

– заявил Райт.

Он добавил, что США стремятся уменьшить показатель импорта газа из России до нуля. Поэтому крупнейшим "заполнителем этого пробела" является экспорт из Соединенных Штатов.

Еврокомиссар Дан Йохансен отметил, что для отказа ЕС от российского газа, необходима помощь американских партнеров.

Недопустимо, что мы все еще импортируем газ, нефть и ядерное топливо из России. Нам удалось значительно сократить импорт, но он все еще остается,

– заявил Йохансен.

Он объяснил, что именно поэтому выдвинул предложение REPower EU, чтобы запретить импорт российского газа. И чтобы не произошло повышение цен и проблем с безопасностью поставок в Европе, нужна помощь "американских друзей".

В частности Дан Йохансен уверен, что скоро ЕС примет план по отказу от российских энергоносителей. Он также имеет надежду, что план будет поддержано единодушно, но это также законодательство, которое может быть принято квалифицированным большинством.

Важно! Йохансен отметил: сигнал, которого ждала американская администрация, – это уверенность в том, что ЕС действительно серьезно говорит, что хочет избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

Что еще следует знать о ситуации? США будут призывать также и страны G7 ввести высокие пошлины (от 50 до 100%), на Китай и Индию за покупку российской нефти. Таким образом они планируют оказать давление на Москву с целью привлечения ее к мирным переговорам по Украине.

Что известно о ситуации с российскими поставками газа и нефти?