Что известно о торговле нефтью и газом между Москвой и Европой?

До войны в 2021 году ЕС импортировал 45% природного газа и 27% сырой нефти из России, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

В прошлом году эта доля снизилась до 19% для газа и 3% для нефти. В 2024 году ЕС потратил 21,9 миллиарда евро на российские ископаемые энергоносители, что составляло примерно 10% от общих экспортных доходов России в мире.

Настаивание Венгрии и Словакии на том, что им нужна российская нефть, затрудняет дальнейший прогресс,

Будапешту и Братиславе было предоставлено временное исключение, которое позволяет и в дальнейшем получать топливо по трубопроводу "Дружба", проходящему через Украину. Эта уступка дала странам время для того, чтобы найти альтернативных поставщиков.

Однако оба государства взамен нарастили закупки из России, воспользовавшись скидками на нефть. В результате они остались зависимыми от российского импорта.

Венгрия увеличила свою зависимость от российской сырой нефти с 61% до вторжения до 86% в 2024 году, а Словакия оставалась почти на 100% зависимой от поставок из Москвы. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Отключение от российских энергоресурсов будет иметь очень серьезные последствия как для словацкой, так и для европейской экономики,

– заявил представитель МИД Словакии.

В частности для Еврокомиссии требования Трампа создают дополнительные рычаги давления на Словакию и Венгрию, чтобы страны сократили свою зависимость от Москвы. Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен в ближайшие недели начнет переговоры с этими двумя странами в рамках плана REPowerEU о прекращении закупок российских энергоносителей.

В июле Брюссель представил законопроект, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа до 2027 года. Райт предложил ускорить этот процесс, но желающих делать это мало.

Важно! Странам-членам нужно время, чтобы адаптироваться и найти альтернативные источники.

Что еще следует знать о ситуации с газом и нефтью?