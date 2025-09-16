Що відомо про торгівлю нафтою та газом між Москвою та Європою?

До війни у 2021 році ЄС імпортував 45% природного газу та 27% сирої нафти з Росії, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Торік ця частка знизилася до 19% для газу і 3% для нафти. У 2024 році ЄС витратив 21,9 мільярда євро на російські викопні енергоносії, що становило приблизно 10% від загальних експортних доходів Росії у світі.

Наполягання Угорщини та Словаччини на тому, що їм потрібна російська нафта, ускладнює подальший прогрес,

– йдеться у матеріалі.

Будапешту та Братиславі було надано тимчасовий виняток, який дозволяє й надалі отримувати паливо трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну. Ця поступка мала країнам час для того, аби знайти альтернативних постачальників.

Однак обидві держави натомість наростили закупівлі з Росії, скориставшись знижками на нафту. У результаті вони залишилися залежними від російського імпорту.

Угорщина збільшила свою залежність від російської сирої нафти з 61% до вторгнення до 86% у 2024 році, а Словаччина залишалася майже на 100% залежною від постачання з Москви. Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Відключення від російських енергоресурсів матиме дуже серйозні наслідки як для словацької, так і для європейської економіки,

– заявив речник МЗС Словаччини.

Зокрема для Єврокомісії вимоги Трампа створюють додаткові важелі тиску на Словаччину та Угорщину, аби країни скоротили свою залежність від Москви. Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у найближчі тижні розпочне переговори з цими двома країнами в межах плану REPowerEU щодо припинення закупівель російських енергоносіїв.

У липні Брюссель представив законопроєкт, який зобов’язує країни ЄС припинити імпорт російського газу до 2027 року. Райт запропонував прискорити цей процес, але охочих робити це мало.

Важливо! Країнам-членам потрібен час, щоб адаптуватися й знайти альтернативні джерела.

Що ще слід знати про ситуацію щодо газу та нафти?