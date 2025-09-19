Як ЄС планує позбутися залежності від російського газу?

Зміна постачальника СПГ має стати частиною плану Євросоюзу, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

За словами речниці Єврокомісії, США зіграли важливу роль у 2022 році та допомогли Європі під час енергетичної кризи, коли постачання газу з Росії різко скоротилися і довелося шукати інші джерела імпорту.

Ми також були дуже послідовними ще до того, як друга адміністрація Трампа прийшла до влади, і бачили потенціал для закупівлі більшої кількості СПГ у США. Хоча СПГ – не єдине, що ми купуватимемо у США, але це один з товарів, які ми вже імпортуємо у значних обсягах,

– зазначила Ітконен.

Вона додала, що Єврокомісія має намір сприяти компаніям, які займаються постачання скрапленого газу зі США до європейських країн.

Ці обсяги, які ми більше не купуємо у Росії, мають звідкись надходити,

– підкреслила речниця.

Скільки Європа купує СПГ у США та Росії?

Хоча країни ЄС скоротили закупівлі російського газу після початку повномасштабного вторгнення до України, однак не припинили їх зовсім. А імпорт скрапленого газу з Росії у 2025 році навпаки збільшився.

За інформацією Deutsche Welle, у першій половині 2025 року ЄС імпортував з Росії СПГ обсягом 4,4 мільярда євро, хоча за той же період 2024-го постачання склало 3,47 мільярда євро.

Важливо! Втім, США все ж залишаються найбільшим постачальником скрапленого газу в Європу. За 6 місяців цього року зі Сполучених Штатів надійшло СПГ на суму близько 13,7 мільярда євро.

Що відомо про заборону ЄС на російський газ? ЄС готується остаточно відмовитися від російського газу до 2027 року. Відповідно до пропозиції Єврокомісії, усі короткострокові контракти терміном до року мають бути завершені до 17 червня 2026-го. Водночас для держав, що не мають виходу до моря, передбачені винятки — насамперед для Угорщини та Словаччини. Щодо довгострокових угод, то їх планують повністю згорнути до кінця 2027 року.

Як Європа відмовляється від російських енергоресурсів?