Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

До теми Маск закликав "знищити ЄС": у МЗС Польщі запропонували йому полетіти на Марс

Чому X заблокував акаунт Єврокомісії?

Про блокування повідомив керівник продукту X Нікіта Бір, заявивши, що рекламний акаунт Єврокомісії "деактивовано".

Бір стверджує, що представники Єврокомісії нібито намагалися просунути свій допис про накладений штраф, використавши "вразливість у рекламному інструменті Ad Composer".

За його словами, Комісія намагалася опублікувати посилання таким чином, щоб воно виглядало як відео, – для штучного збільшення охоплення.

Він назвав це "іронічним", додаючи, що X виступає за рівні умови для всіх користувачів, але Єврокомісія, мовляв, "вважає, що правила не повинні діяти для її акаунта".

Що цьому передувало?

Днями Єврокомісія оштрафувала платформу за порушення Закону про цифрові послуги (DSA), який має на меті обмежувати поширення незаконного контенту та забезпечувати прозорість роботи великих онлайн-платформ.

Серед порушень:

недостатня відкритість рекламної бібліотеки X;

перетворення синьої галочки зі знака верифікації на платну функцію, що може вводити користувачів в оману.

Єврокомісія наразі не прокоментувала відключення її рекламного кабінету.

Що відомо про загострення протистояння ЄС та США?