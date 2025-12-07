Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему X заблокировал аккаунт Еврокомиссии?

О блокировке сообщил руководитель продукта X Никита Бир, заявив, что рекламный аккаунт Еврокомиссии "деактивирован".

Бир утверждает, что представители Еврокомиссии якобы пытались продвинуть свое сообщение о наложенном штрафе, использовав "уязвимость в рекламном инструменте Ad Composer".

По его словам, Комиссия пыталась опубликовать ссылку таким образом, чтобы оно выглядело как видео, – для искусственного увеличения охвата.

Он назвал это "ироничным", добавляя, что X выступает за равные условия для всех пользователей, но Еврокомиссия, мол, "считает, что правила не должны действовать для ее аккаунта".

Что этому предшествовало?

На днях Еврокомиссия оштрафовала платформу за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA), который имеет целью ограничивать распространение незаконного контента и обеспечивать прозрачность работы крупных онлайн-платформ.

Среди нарушений:

недостаточная открытость рекламной библиотеки X;

превращение синей галочки со знака верификации на платную функцию, что может вводить пользователей в заблуждение.

Еврокомиссия пока не прокомментировала отключение ее рекламного кабинета.

Что известно об обострении противостояния ЕС и США?